Μπορεί να απουσίαζε ο Κρίσταπς Πορζίνγκις λόγω γρίπης, αλλά οι Ατλάντα Χοκς το... πάλεψαν και με το παραπάνω στο Ντιτρόιτ!
Όμως όταν η μπάλα άρχισε να «καίει» μετά την ανατροπή που είχαν κάνει οι Χοκς δια χειρός Τζέιλεν Τζόνσον και Νίκελ Αλεξάντερ-Γουόκερ με σουτ έξω από τα 7.25 μέτρα, ο Κέιντ Κάνιγχαμ ήταν εκείνος που πήρε την κατάσταση στα χέρια του για τους Πίστονς.
Με το σκορ στο 95-95 ένα λεπτό πριν από το τέλος, ο σταρ του Ντιτρόιτ ευστόχησε αρχικά σε τζαμπ-σουτ στα 53'' πριν από το τέλος και στη συνέχεια σε δύσκολο layup ανάμεσα από τρεις παίκτες των Χοκς στα 17'' χαρίζοντας την 17η νίκη στην ομάδα του (17-4 ρεκόρ) και την 9η μέσα στο Μίσιγκαν (9-2 εντός).
Ο Κάνιγχαμ είχε 18 πόντους στο σύνολο με 7/15 σουτ, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 6 κλεψίματα, 3 τάπες αλλά και 6 λάθη. Ξεχώρισαν επίσης για τους Πίστονς οι Τζέιλεν Ντούρεν (21π., 11ριμπ.) και Ρόναλντ Χόλαντ (17π., 6ριμπ.). Στον αντίποδα πρώτος σκόρερ των Χοκς ήταν ο Τζόνσον με 29 πόντους , 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ακολούθησαν οι Αλεξάντερ-Γουόκερ (26π., 6/10τρ.) και Οκόνγκβου (20π., 6ριμπ., 4ασ.).
Τα δωδεκάλεπτα: 25-27, 50-49, 74-68, 99-98.
