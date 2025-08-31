Την πρόκριση στους "16" του US Open πήρε ο Γιανίκ Σίνερ, παίρνοντας τη νίκη με ανατροπή κόντρα στον Ντένις Σαποβάλοφ με σκορ 5-7, 6-4, 6-3, 6-3.

Μπορεί να έχασε το εναρκτήριο σετ, αλλά ο Γιανίκ Σίνερ έκανε την ανατροπή για να πάρει τη νίκη επί του Ντένις Σαποβάλοφ και με σκορ 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 να προκριθεί στη 16άδα της διοργάνωσης, συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί του στο US Open.

Ο Ιταλός τενίστας πέτυχε τη 10η συνεχόμενη νίκη του στο αμερικανικό Grand Slam. Μάλιστα, αυτή ήταν η 24η συνεχόμενη νίκη του σε σκληρή επιφάνεια Major τουρνουά τη φετινή σεζόν. Από την άλλη, ο Καναδός τενίστας για 10η φορά κόντρα σε παίκτη που βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης γνώρισε την ήττα.

Όπως αναφέραμε η έναρξη του ματς δεν ήταν η αναμενόμενη για τον Γιανίκ Σίνερ. Ο Ντένις Σαποβάλοφ πήρε κεφάλι στο σετ με 3-0 games, στο οποίο ο Ιταλός βρήκε απάντηση ισοφαρίζοντας σε 5-5. Βέβαια, ο κάτοχος του περυσινού τίτλου δεν κατάφερε να κάνει break και δεχόμενο 2-0 σερί έχασε το σετ με 7-5.

Από εκεί και πέρα ξεκίνησε η επιστροφή του Γιανίκ Σίνερ. Ο Νο.1 του κόσμου έκανε ένα σημαντικό break στο έβδομα game (4-3), το οποίο απεδείχθη πολύ σημαντικό για να ισοφαρίσει στο ματς. Το μομέντουμ δεν του έδωσε την ώθηση που θα ήθελε στο τρίτο σετ, στο οποίο ο Ντένις Σαποβάλοφ βρέθηκε να προηγείται με 3-0 games. Όμως, ο Καναδός δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά, βλέποντας τον αντίπαλό του να κάνει σερί 6-0 και να κατακτά το σετ πετυχαίνοντας την ανατροπή.

Στο τέταρτο σετ ο Σαποβάλοφ αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα πίσω από το σερβίς του. Ενδεικτικό το γεγονός ότι σε 10 δεύτερα σερβίς κέρδισε μόνο τέσσερις πόντους. Αυτό, φυσικά, το εκμεταλλεύτηκε ο Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος με γρήγορο break έβαλε τις βάσεις για να κατακτήσει το τρίτο σετ και να πάρει τη νίκη - πρόκριση.

Στον επόμενο γύρο ο Ιταλός θα βρεθεί απέναντι στον νικητή της αναμέτρησης Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Τόμι Πολ.