Η Τότεναμ κατάφερε να δραπετεύσει με τον βαθμό της ισοπαλίας από το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» (2-2), με απρόσμενο «ήρωα» τον Ρομέρο που έβαλε φρένο στην ανεβασμένη Νιούκαστλ.

Η ανεβασμένη Νιούκαστλ «πληγώθηκε» από την Τότεναμ και συγκεκριμένα από τον Ρομέρο που με τα δικά του γκολ βρήκε απαντήσεις στα τέρματα των Magpies και με το τελικό 2-2 στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» οι δύο ομάδες πορεύονται χέρι-χέρι με 19 βαθμούς. Ανώτερη η ομάδα του Έντι Χάου, προηγήθηκε δις στο παιχνίδι, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της.

Ο Βικάριο είδε την περιοχή του να πολιορκείται από νωρίς, με τον Ιταλό να κρατάει μόνος του όρθια την Τότεναμ. Ή μάλλον σχεδόν μόνος του, αφού στην φάση του 35ου λεπτού είχε για σύμμαχό του το δοκάρι που σταμάτησε την ενέργεια του Ζοέλιντον. Η... μαγιά του Χάου ήρθε από τον πάγκο με τους Γκιμαράες και Γκόρντον να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά.

Ο Βραζιλιάνος, με ένα υπέροχο πλασέ στο έβαλε μπροστά τους Magpies που ωστόσο ισοφαρίστηκαν οκτώ λεπτά αργότερα από την κεφαλιά-ψαράκι του Ρομέρο, στην πρώτη τελική για την Τότεναμ στο β' ημίχρονο! Στο 86', ο Γκόρντον ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε ο Μπερν, ευστόχησε, αλλά τον τελευταίο λόγο είχε ξανά ο Ρομέρο. Με ένα αδύναμο μεν, αλλά αποτελεσματικό ψαλιδάκι ισοφάρισε στο 90+5'