Ο Λορέντζο Μουζέτι είχε εύκολο έργο κόντρα στον συμπατριώτη του Φλάβιο Κομπόλι, τον οποίο είδε να εγκαταλείπει το ματς στις αρχές του τρίτου σετ, δίνοντάς του άκοπα την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του US Open.

Στην επόμενη φάση του US Open προκρίθηκε ο Λορέντζο Μουζέτι, ο οποίος είδε τον Φλάβιο Κομπόλι να εγκαταλείπει από το μεταξύ τους ματς για τον τρίτο γύρο του αμερικανικού Grand Slam.

Πιο εύκολο έργο απ' ότι περίμενε είχε ο Μουζέτι, ανοίγοντας το πρόγραμμα στο δεύτερο court της διοργάνωσης. Απέναντι στον Κομπόλι, ο Νο.10 του κόσμου πραγματοποίησε ένα μεστό πρώτο σετ για να πάρει προβάδισμα με 6-3.

Αντίστοιχη ήταν η απόδοση του 23χρονου στο δεύτερο σετ, όπου εκμεταλλεύτηκε το μικροτραυματισμό που ταλαιπωρούσε τον αντίπαλό του. Μάλιστα, στα τέλη του δεύτερου σετ ο Κομπόλι κάλεσε ιατρικό time out, το οποίο όμως τον βοήθησε προσωρινά για να... βγάλει το σετ.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε ιδανικά για τον Μουζέτι, ο οποίος πήρε προβάδισμα 2-0 games. Τη στιγμή εκείνη, ο έτερος Ιταλός δήλωσε πως θα εγκαταλείψει το ματς καθώς ο τραυματισμός στο χέρι δεν του επέτρεψε να συνεχίσει.

Επόμενος αντίπαλος του Λορέντζο Μουζέτι θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μουνάρ και Μπέργκς.