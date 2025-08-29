Στέφανος Τσιτσιπάς και Ντάνιελ Αλτμάιερ είχαν έναν έντονο τετ-α-τετ μετά το τέλος της μεταξύ τους αναμέτρησης για τον δεύτερο γύρο του US Open. Δείτε το βίντεο...

Το ματς για τον δεύτερο γύρο του US Open ανάμεσα σε Στέφανο Τσιτσιπά και Ντάνιελ Αλτμάιερ ήταν... μαραθώνιο! Ο Γερμανός επικράτησε του Έλληνα με 7-6(5), 1-6, 4-6, 6-3, 7-5 και τον απέκλεισε από τη διοργάνωση μετά από ματς διάρκειας τεσσάρων ωρών και 26 λεπτών.

Βέβαια, πέρα από το υψηλό θέαμα που προσέφεραν οι δύο τενίστες στο κοινό, κάτι που θα μείνει στις μνήμες είναι το έντονο τετ-α-τετ που είχαν οι δύο μετά το τέλος του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα στον καθιερωμένο χαιρετισμό των αθλητών μετά το τέλος κάθε ματς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αφού έδωσε τα χέρια με τον Ντάνιελ Αλτμάιερ έκανε παράπονα για το γεγονός ότι ο αντίπαλος του έκανε underarm service (σερβίς από κάτω).

Συγκεκριμένα, φάνηκε να του λέει: «Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω»!

Το γεγονός αυτό, όπως φαίνεται στο βίντεο, ενόχλησε αρκετά τον Γερμανό τενίστα. Αυτό γίνεται αντιληπτό από την αντίδραση του ίδιου, όταν κάνει βήματα πίσω και σε έντονο ύφος απομακρύνει τον 27χρονο από κοντά του, λέγοντάς του να φύγει. Μάλιστα, μετά δεν πλησίασε καν προς το μέρος του Τσιτσιπά, αντιθέτως χαιρέτησε το διαιτητή και έπειτα πανηγύρισε με το κοινό την νίκη - ανατροπή που του έδωσε την πρόκριση στον τρίτο γύρο.

Το βίντεο με την αντιπαράθεση ανάμεσα σε Τσιτσιπά και Αλτμάιερ