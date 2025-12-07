Ο Ντουάιτ Χάουαρντ μίλησε για τις αντιδράσεις που προκάλεσε το tweet του σχετικά με την Παλαιστίνη.

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ υπήρξε ένας από τους πιο κυριαρχικούς ψηλούς των τελευταίων 20 ετών στο ΝΒΑ, στα καλά του χρόνια στο Ορλάντο, και πρωταθλητής με τους Λέικερς στη «φούσκα» του 2020, μετρώντας οκτώ συμμετοχές σε All-Star Game και αποτελώντας μέλος της Redeem Team.

Ο 39χρονος Χάουαρντ αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο ΝΒΑ το 2022, συνεχίζοντας την καριέρα του στην Ταϊβάν και μπαίνοντας στο Hall of Fame. Μιλώντας στο podcast «The Gauds Show», ο πρώην NBAer αποκάλυψε ότι το «Free Palestine» («Ελευθερία στην Παλαιστίνη») που έγραψε στο Twitter το 2014 προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις, οδηγώντας στην παρέμβαση του τότε κομισάριου, Ντέιβιντ Στερν!

«Έγραψα στο Twitter "Free Palestine". Λιγότερο από 10 λεπτά αργότερα, δέχτηκα τηλεφώνημα από τον κομισάριο του NBA, από μάνατζερ, από συνεργάτες του ιδρύματός μου και ακόμη και από ανθρώπους στο Τέξας, που μου έλεγαν να το διαγράψω» ανέφερε χαρακτηριστικά.