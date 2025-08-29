Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε ένα... μαραθώνιο παιχνίδι απέναντι στον Ντάνιελ Αλτμάιερ για τον δεύτερο γύρο του US Open γνώρισε την ήττα με 7-6(5), 1-6, 4-6, 6-3, 7-5 και έμεινε εκτός του αμερικανικού θεσμού.

Σε ένα ματς τεσσάρων ωρών και 26 λεπτών ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Ντάνιελ Αλτμάιερ. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 7-6(5), 1-6, 4-6, 6-3, 7-5 και δεν έκανε το βήμα παραπάνω στο US Open, μένοντας εκτός από τον δεύτερο γύρο.

Ένα ματς όπου ο 27χρονος είχε σκαμπανεβάσματα και παρά τους 72 winners, τα 65 αβίαστα λάθη μαζί με την αδυναμία να εκμεταλλευτεί τα break points του στα games του τελευταίου σετ τον έφεραν αντιμέτωπο με μία ανατροπή, η οποία του κόστισε τη συμμετοχή του στη συνέχεια του αμερικανικού Major τουρνουά.

Το tie-break έκρινε το πρώτο σετ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ντάνιελ Αλτμάιερ στο σερβίς. Ο Γερμανός πήρε προβάδισμα και στο πρώτο service game του Στέφανου Τσιτσιπά πραγματοποίησε το break (2-0). Ωστόσο, πολύ γρήγορα είδε τον Έλληνα τενίστα να ισοφαρίζει σε 2-2.

Από εκεί και πέρα, οι δύο τενίστες πορεύτηκαν στο σετ χωρίς να απειλήσουν και ν' απειληθούν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το πρώτο σετ να οδηγηθεί στο tie-break, όπου Νο.56 ξεκίνησε με γρήγορο mini brea (2-1). Μάλιστα, μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμά του, όμως ο Τσιτσιπάς είχε... απάντηση στην τελική ευθεία.

Σέρβιρε για να κλείσει το tie-break όμως με τρεις σερί πόντους ο Αλτμάιερ έκλεισε το σετ με 7-6(5) και πήρε προβάδισμα στο ματς.

Μετά το ιατρικό time out κυριάρχησε και ισοφάρισε

Στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε πρώτος από τη γραμμή του σερβίς. Ο Έλληνας πήρε το προβάδισμα, με τον Ντάνιελ Αλτμάιερ να ακολουθεί (1-1). Στο τρίτο game το προβάδισμα πήγε και πάλι στον Τσιτσιπά, ο οποίος τη στιγμή της παύσης ανάμεσα στα games κάλεσε φυσιοθεραπευτή.

Ο 27χρονος πήρε ιατρικό time-out εκτός court με φυσιοθεραπευτή, με την επιστροφή στο court να είναι εκπληκτική. Ο Νο.28 του κόσμου με δύο breaks και δύο holds έκανε 4-0 σερί και έφερε στα ίσα το παιχνίδι, κατακτώντας με κυριαρχικό τρόπο το σετ (6-1).

Δύο σωσμένα break points και ένα break του έδωσαν προβάδισμα

Μπορεί ο Ντάνιελ Αλτμάιερ να πήρε το πρoβάδισμα στο σετ (1-0) και να βρήκε break point στο πρώτο service game του Στέφανου Τσιτσιπά, ωστόσο αυτός που... έσπασε πρώτος το σερβίς του αντιπάλου του ήταν ο Έλληνας τενίστας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής στο πέμπτο game πήρε προβάδισμα στο σετ (3-2), το οποίο με hold διεύρυνε (4-2). Δεν απειλήθηκε ξανά από τον Γερμανό αντίπαλό του και με σταθερότητα στο σερβίς του έκανε το 6-4 και πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Με 38% στο σερβίς και 11 αβίαστα ήρθε η ισοφάριση

Αν και το σετ ξεκίνησε ιδανικά για τον Στέφανο Τσιτσιπά με ένα break, ο Ντάνιελ Αλτμάιερ πήρε άμεσα πίσω το break του Έλληνα (1-1). Μάλιστα, με 3-0 σερί ο Γερμανός πήρε... αέρα τριών games (4-1)

Τη διαφορά αυτή διαχειρίστηκε πολύ καλά ο 26χρονος τενίστας. Σέρβιρε για να κλείσει το σετ, αντιμετώπισε πολύ σωστά ένα break point του Τσιτσιπά και στο τέταρτο set point έκλεισε με 6-3 το σετ και έστειλε την υπόθεση πρόκριση στο πέμπτο και τελευταίο.

Σημειώνεται πως σε αυτό το σετ, ο 27χρονος Έλληνας ήταν πολύ κακός πίσω από το σερβίς του ολοκληρώνοντας με 38%, παίζοντας μόλις οκτώ πόντους πίσω από το πρώτο του.

Χαμένο match point και κομβικό σερβίς έφεραν τον αποκλεισμό

Στο τελευταίο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε τις μπάλες στα χέρια για να σερβίρει πρώτος. Κράτησε το σερβίς του και αμέσως είδε τον Ντάνιελ Αλτμάιερ να ακολουθεί επίσης με καλό service game (1-1). Στο αμέσως επόμενο ο Έλληνας κλήθηκε να σβήσει δύο break points του Γερμανού, πράγμα το οποίο έπραξε με σχετικη ευκολία για να κάνει το 2-1.

Από εκεί και πέρα, το μομέντουμ έδειχνε τον 27χρονο... Σε κάθε service game του Αλτμάιερ έβρισκε break point, με τον αντίπαλό του ν' αντιστέκεται με άρτιο τρόπο. Το σετ πήγε game - game και ο 26χρονος βρέθηκε να σερβίρει για να μείνει στο ματς.

Σε εκείνο το σημείο ο Νο.28 του κόσμου βρήκε match point, ωστόσο είδε τον Αλτμάιερ να το σβήνει με πολύ ωραίο πόντο και εν τέλει να κλείνει το game. Το γεγονός αυτό τον έριξε πολύ ψυχολογικά με συνέπεια στο σερβίς να κάνει πολλά λάθη, να δέχεται το break και στη συνέχεια να χάνει το σετ με 7-5 και συνάμα να γνωρίζει τον αποκλεισμό.