Ο Ράφα Μπενίτεθ ετοιμάζεται να παραταχθεί με όλα του τα «όπλα» απέναντι στην ΑΕΛ Novibet για την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Κυριακής (07/12-17:30) την ΑΕΛ Novibet για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Superleague θέλοντας να ξεκινήσει να χτίζει ένα νέο σερί, μετά το «στραπάτσο» απέναντι στην ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική. Μεσοβδόμαδα έκανε την αρχή στο Κύπελλο με την Κηφισιά και θέλει σήμερα να το επεκτείνει.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στην διάθεσή του τον τιμωρημένο Τσιριβέγια, αφού εκείνος είχε επιλέξει να λείπει ο «μετρονόμος» της ομάδας στο ματς με τους «βυσσινί», όταν συμπλήρωσε κάρτες στις Σέρρες, αλλά και τους τραυματίες Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλο.

Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να πάει με φουλ βασικές επιλογές με στόχο να πάρει όσο πιο εύκολα γίνεται το παιχνίδι αυτό, μιας και την Πέμπτη (11/12-22:00) έρχεται και ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να επαναφέρει την ομάδα στο κλασικό της 4-3-3 και να χρησιμοποιήσει όλα του τα διαθέσιμα όπλα, μετά το ευρύ ροτέισον, που εφάρμωσε στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος με την Κηφισιά.

Ο Ισπανός τεχνικός πιθανότατα θα επαναφέρει τον Λαφόν κάτω από την εστία της ομάδας του, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις την Παρασκευή (05/12). Το γεγονός πως έχει κάνει μόνο μιάμιση προπόνηση αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο για να μην μπει τόσο σύντομα στην ενδεκάδα, μιας και είχε υποστεί μυϊκό τραυματισμό, ωστόσο το σενάριο αυτό δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά ενώ στα πλάγια αυτής δεξιά θα είναι ο Καλάμπρια και αριστερά ο Μλαντένοβιτς. Στην μεσαία γραμμή από την στιγμή που ο Τσιριβέγια απουσιάζει και πάλι, ο Τσέριν θα βρεθεί στο «6», ο Σιώπης στο «8» και ο Μπακασέτας στο «10».

Στα πλάγια της επίθεσης ο Τετέ θα είναι στα δεξιά ενώ στα αριστερά ο Ζαρουρί φαίνεται να κερδίζει την μάχη από τον Τζούρισιτς στα... σημεία. Στην κορυφή της επίθεσης υπάρχει ο μεγαλύτερος συναγωνισμός, αφού και οι τρεις φορ των «πρασίνων» είναι διαθέσιμοι, μετά από καιρό (δεν πιάνεται το ματς με την ΑΕΚ, γιατί ο Ντέσερς δεν ήταν έτοιμος για να ξεκινήσει). Με τους Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς να μην έχουν εντυπωσιάσει στις τελευταίες τους εμφανίσεις ως ενδεκαδάτοι είναι αρκετά πιθανό στο ματς με την ΑΕΛ να έχουμε επιστροφή του Ντέσερς στην αρχικό σχήμα.