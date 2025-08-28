Σχεδόν το μισό ποσό από το χρηματικό έπαθλό του θα πληρώσει ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ σε πρόστιμο, εξαιτίας της συμπεριφοράς του στον αγώνα με τον Μπονζί για το US Open.

Ο Ντανιήλ Μεντβέντεφ απασχολεί ξανά για τους λάθος λόγους, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του US Open. Ο Ρώσος τενίστας όχι μόνο γνώρισε την ήττα σε έναν μαραθώνιο αγώνα πέντε σετ από τον Μπενζαμέν Μπονζί, αλλά «έφαγε» κι ένα «τσουχτερό» πρόστιμο εξαιτίας της συμπεριφοράς του.

Συγκεκριμένα, ο Μεντβέντεφ θα πληρώσει συνολικά 42.500 δολάρια για τη συμπεριφορά του μέσα στο κορτ, ποσό που είναι σχεδόν το μισό από τα 110.000 δολάρια που κέρδισε ως χρηματικό έπαθλο στη διοργάνωση!

Ο λόγος της τιμωρίας του

Το πρώτο του ξέσπασμα ήρθε όταν τα έβαλε με τον διαιτητή του αγώνα, κατηγορώντας τον πως έδωσε λάθος πρώτο σερβίς στον αντίπαλό του, λόγω μιας μικρής καθυστέρησης εξαιτίας φωτογράφου που αποχώρησε. Ο Ρώσος δεν συγκρατήθηκε, τον έβρισε, προέβη σε ειρωνικά σχόλια λέγοντας πως ο διαιτητής «βιάζεται να πάει σπίτι του» και στη συνέχεια ξεσήκωσε και το κοινό, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα διακοπή. Για το περιστατικό αυτό τιμωρήθηκε με 30.000 δολάρια.

Ο 29χρονος τενίστας δε σταμάτησε όμως εκεί. Μετά το τέλος του αγώνα, ο ίδιος ξέσπασε πάνω στη ρακέτα του. Την χτύπησε περισσότερες από 20 φορές στο έδαφος μέχρι να τη διαλύσει, πράξη που του κόστισε ακόμη 12.500 δολάρια.