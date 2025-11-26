Ο Μίλωνας πήρε τεράστια νίκη επικρατώντας του Παναθηναϊκού στο Μετς με 3-1 και ο Τίμοθι Πολουγιάν αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 5ης αγωνιστικής.

Ο Ουκρανός ακραίος του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων Τίμοφι Πολουγιάν αναδείχτηκε MVP Βίκος Cola της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Volley League 2025-26.

Ο Τίμοφι Πολουγιάν ήταν ο κορυφαίος στην εκτός έδρας νίκη του Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων επί του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ το Μετς που ήταν και η πρώτη της ομάδας της Νέας Σμύρνης στην έδρα της αθηναϊκής ομάδας.

Ο Τίμοφι Πολουγιάν σημείωσε 16 πόντους οι οποίοι προήλθαν 14/22 επιθέσεις, ποσοστό αποτελεσματικότητας 64% και 1 μπλοκ. Βοήθησε τα μέγιστα στην υποδοχή με 52% και 22% τέλειες χωρίς λάθος σε 22 προσπάθειες. Επίσης πήρε 2 άσσους σε 15 σερβίς.

Ο Τίμοφι Πολουγιάν αναδεικνύεται για δεύτερη φορά MVP Βίκος Cola στο πρωτάθλημα Volley League μετά την 6η αγωνιστική της σεζόν 2023-24.

Είναι η 14η διάκριση MVP Βίκος Cola για αθλητή του Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων από την καθιέρωση του θεσμού το 1998 και η πρώτη της σεζόν 2025-26.

Ο Τίμοφι Πολουγιάν είναι γεννημένος 10/01/1998, έχει ύψος 1.98, αγωνίζεται ακραίος στον Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων και φοράει τη φανέλα με το Νο 18.

Τίμοφι Πολουγιάν - Tymofiy Poluyan (Ουκρανία)

Γέννηση: 10/01/1998. Ύψος: 1.98. Θέση: Ακραίος

2025-26: A.O.N.Σ.Μίλων

2024-25: A.O.N.Σ.Μίλων – Α1-3η Φιναλίστ Σούπερ Καπ

2023-24: A.O.N.Σ.Μίλων – Α1-3η Φιναλίστ Κυπέλλου

2022-23: Hebei Baoding (Κίνα)

2022-23: Akkuş Belediyespor (Τουρκία)

2021-22: Sorgun Belediyespor (Τουρκία)

2020-21: Al Ain Club (ΗΑΕ)

2019-20: Zhejiang Sports Lottery (Κίνα)

2019-20: HAOK Mladost Zagreb (Κροατία)

2018-19: ACH Volley Ljubljana (Σλοβενία)

2017-18: MHP Vinnytsia (Ουκρανία)

2016-17: Lokomotyv - Zbirna Kharkivskoi Oblasti-1 (Ουκρανία)

VOLLEY LEAGUE 2025-26

BEST TEAM BIKOΣ COLA 5H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

MVP: Τίμοφι Πολουγιάν (Ουκρανία – ακραίος) (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων)

Πασαδόρος: Μάρκος Γαλιώτος (πασαδόρος) (Π.Α.Ο.Κ.)

Διαγώνιος: Αλεξάντερ Ατανασίγιεβιτς (Σερβία – διαγώνιος) (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ)

Λίμπερο: Αναστάσιος Σωνάκης (Α.Ο.Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron)

Ακραίοι: Αλέξανδρος Νανόπουλος (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων), Τίμοφι Πολουγιάν (Ουκρανία) (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων)

Κεντρικοί: Άγγελος Σταθέλος (Ο.Φ.Η.), Nικολάι Κόλεφ (Βουλγαρία) (Π.Α.Ο.Κ.)