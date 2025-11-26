Τολιόπουλος: «Πάντα τιμή και υπερηφάνεια η κλήση στην Εθνική»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Ρουμανία (27/11, 18:30) για τα Προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ ξεπέρασε την θλάση που τον ταλαιπωρούσε και ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ενσωματωθεί με την Εθνική ομάδα για τα δύο παιχνίδια κόντρα σε Ρουμανία (27/11, 18:30) στο Αλεξάνδρειο και Πορτογαλία (30/11, 19:30) εκτός έδρας.

«Είναι γνώριμο το μέρος, νιώθω οικεία και θέλουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει και να πάρουμε τη νίκη απέναντι στη Ρουμανία. Όλοι θέλουμε να παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο και είμαστε πολύ χαρούμενοι με την ανταπόκριση του κόσμου. Θέλουμε να προσφέρουμε καλό θέαμα, να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και να συνδυαστεί με τη νίκη» ανέφερε αρχικά ο Βασίλης Τολιόπουλος στο περιθώριο της προπόνησης της Εθνικής Ελλάδας στο «Αλεξάνδρειο» και συνέχισε:

«Η Ρουμανία είναι ομάδα με ψηλά κορμιά, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο κομμάτι της άμυνας στο ποστ και στα ριμπάουντ, ενώ στην επίθεση θέλουμε να βρούμε εύκολους πόντους. Σε κάποια παιχνίδια θεωρείσαι φαβορί, σε κάποια αουτσάιντερ, το θέμα είναι να μην υποτιμάς κανέναν, να παίζεις σε όλα τα ματς σαν να είναι τελικός. Προσωπικά είμαι καλά, επέστρεψα τις τελευταίες μέρες στις προπονήσεις και νιώθω καλά το πόδι μου για να αγωνιστώ αύριο. Πάντα η Εθνική ομάδα είναι τιμή και περηφάνια και θέλω να βρίσκομαι στις κλήσεις για να βοηθώ την ομάδα να κερδίζει».