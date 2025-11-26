Στην Αλεξανδρούπολη τα προκριματικά του World Cup ανδρών
Για άλλη μια φορά η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει ένα σημαντικό ραντεβού για την υδατοσφαίριση. Συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της πόλης, που φέρει το όνομα του παραολυμπιονίκη της κολύμβγησης, Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη, θα διεξαχθεί από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, το προκριματικό τουρνουά του World Cup ανδρών, με τη συμμετοχή ορισμένων από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της εθνικής ομάδας.
Μετά την αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών τον περασμένο Ιανουάριο, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να εξασφαλίζει την πρόκριση, γνωρίζοντας την αποθέωση στην πρωτεύουσα του Έβρου και στη συνέχεια να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην τελική φάση του World Cup, που διεξήχθη στην πόλη Τσενγκντου της Κίνας τον Απρίλιο, σειρά παίρνουν, πλέον, οι άνδρες.
Η εθνική ομάδα ανδρών είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Super Final του Wolrd Cup, που είχε διεξαχθεί στην Ποντγκόριτσα. Η τελική φάση του World Cup ανδρών, όπως και εκείνη των γυναικών, θα φιλοξενηθεί στο Σίδνεϊ το διάστημα 20-26 Ιουλίου 2026.
