Η αλλαγή ιδιοκτησίας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ οριστικοποιήθηκε και η ανακοίνωση για την ανάληψη της ομάδας από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη αναμένεται μέσα στην ημέρα.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εισέρχεται και επίσημα σε μια νέα εποχή, καθώς οι διαδικασίες για την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος ολοκληρώθηκαν και εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση που θα επιβεβαιώσει την ανάληψη της πλειοψηφίας των μετοχών από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Μετά από διαδοχικές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ της απερχόμενης διοίκησης και της πλευράς του 63χρονου Έλληνα δισεκατομμυριούχου, επήλθε οριστική συμφωνία. Οι υπογραφές έχουν ήδη πέσει, το deal θεωρείται πλήρως κλεισμένο και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα φάση λειτουργίας, με αυξημένες φιλοδοξίες και ενισχυμένο οικονομικό υπόβαθρο.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 17 Δεκεμβρίου, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο, με βασικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το τελευταίο τυπικό βήμα για την πλήρη και καθαρή μετάβαση στο νέο ιδιοκτησιακό σχήμα.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ΚΑΕ:

«Πρόκειται για μια τυπική αλλά και απαραίτητη διαδικασία στο πλαίσιο όλων όσων πρέπει να γίνουν για την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η επίσημη ανακοίνωση που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, αναμένεται στη διάρκεια της σημερινής ημέρας».

Η επόμενη μέρα

Με την είσοδο του Αριστοτέλη Μυστακίδη στη διοικητική κορυφή, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναμένεται να κινηθεί σε μία τροχιά μεγαλύτερης οικονομικής σταθερότητας και οργανωτικής αναβάθμισης. Ο νέος μεγαλομέτοχος εμφανίζεται αποφασισμένος να ενισχύσει το τμήμα μπάσκετ τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε αγωνιστικό σχεδιασμό, θέτοντας υψηλότερους στόχους για τα επόμενα χρόνια.

Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης μιας νέας εποχής για τον «Δικέφαλο», με τη διοίκηση και τον κόσμο να προσδοκούν ότι η αλλαγή ιδιοκτησίας θα αποτελέσει εφαλτήριο για ακόμη πιο ανταγωνιστική παρουσία του συλλόγου.

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 στις 10:00 στο PAOK Sports Arena.

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 2025, είναι απαραίτητο οι μέτοχοι να ενημερώσουν με σχετικό email στη διεύθυνση [email protected] έως την 15η Δεκεμβρίου 2025, ώστε να λάβουν τη σχετική επιβεβαιωτική απάντηση.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και σε μορφή pdf…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (ΑΑΕ) με την επωνυμία

«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

με το δ.τ. «ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ ΠΑΟΚ»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

[Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 043793606000 και ΑΦΜ 999719662]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας με την επωνυμία

«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004- ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ ΠΑΟΚ», καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17/12/2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο επί της οδού Αντ. Τρίτση 12 γήπεδο PAOK SPORTS ARENA που χρησιμοποιεί ως έδρα της η ΚΑΕ, στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.



Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την 23/12/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.



Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας (Αντ. Τρίτση 12) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία.

Εντός της ιδίας προθεσμίας πρέπει να υποβάλει τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη 26.11.2025

Για το ΔΣ της ΑΑΕ «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ»

Αθανάσιος Χατζόπουλος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος»