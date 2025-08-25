Η Πέτρα Κβίτοβα ηττήθηκε από την Νταϊάν Πάρι με 2-0 σετ στο US Open, με την 35χρονη Τσέχα να ολοκληρώνει μια σπουδαία καρκιέρα της.

H Πέτρα Κβίτοβα είχε προαναγγείλει ότι το US Open θα είναι το τελευταίο τουρνουά στην καριέρα της και στο Grandstand η σπουδαία Τσέχα έπαιξε τον τελευταίο αγώνα της, γνωρίζοντας την ήττα με 6-1, 6-0 από την Γαλλίδα, Νταϊάν Πάρι σε 52 λεπτά.

Το αποτέλεσμα περνά σε δεύτερη μοίρα για την 35χρονη Τσέχα, η οποία στο τέλος φανερά συγκινημένη βρέθηκε στην αγκαλιά του συζύγου και προπονητή της, Γίρι Βάνεκ.

«Ήταν τιμή μου να παίξω εναντίον της έστω και μία φορά στην καριέρα μου. Τρέφω τόσο μεγάλο σεβασμό γι' αυτήν και την καταπληκτική καριέρα που είχε. εύχομαι απλώς ό,τι καλύτερο για το μέλλον» είπε η Νταϊάν Πάρι.

Emotions flow as a wonderful journey comes to an end ❤️ pic.twitter.com/Ikdxy3kQOA August 25, 2025

«Σας ευχαριστώ παιδιά που ήρθατε. Ήλπιζα ότι θα είχα καλύτερη εμφάνιση σήμερα. Ήταν πραγματικά δύσκολο να ξέρω ότι ίσως ήταν η τελευταία μου εμφάνιση. Ήταν συναισθηματικά πολύ δύσκολο. Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ στον τελευταίο μου χορό. Σας ευχαριστώ. Ήταν ένα μακρύ και καταπληκτικό ταξίδι. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε η Κβίτοβα μετά τον αγώνα.

2x Grand Slam champion.

6x Billie Jean King Cup champion.

31x WTA champion.



Bidding farewell to the iconic @Petra_Kvitova ✨ pic.twitter.com/qT3bR45TSS August 25, 2025

Η Κβίτοβα πρωτοεμφανίστηκε στα Grand Slam το 2008, έγινε πρωταθλήτρια δύο φορές στο Wimbledon (2011, 2014), κατέκτησε 31 τίτλους, οι εννέα στα WTA 1000, υπήρξε Νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016.