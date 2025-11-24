Ο Ορμπελίν Πινέδα συμπλήρωσε κάρτες στη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη και συνεπώς θα πρέπει να εκτίσει ποινή σε ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς πρωταθλήματος.

Ακόμα ένας παίκτης της ΑΕΚ συμπλήρωσε κάρτες. Ο Ορμπελίν Πινέδα είδε την τρίτη του κίτρινη κάρτα στη νίκη επί του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια και συνεπώς ο Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιο από τα επόμενα τέσσερα ματς της Stoiximan Super League θα στερηθεί τις υπηρεσίες του.

Από εκεί και πέρα στο «όριο» των καρτών είναι οι Άρολντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας, Λούκα Γιόβιτς και ο άτυχος Φραντζί Πιερό, ο οποίος θα κάνει αρθροσκόπηση και θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τα Χριστούγεννα.

Τα επόμενα τέσσερα ματς της ΑΕΚ στη Stoiximan Super League