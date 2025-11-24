ΑΕΚ: Συμπλήρωσε κάρτες ο Πινέδα
Ακόμα ένας παίκτης της ΑΕΚ συμπλήρωσε κάρτες. Ο Ορμπελίν Πινέδα είδε την τρίτη του κίτρινη κάρτα στη νίκη επί του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια και συνεπώς ο Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιο από τα επόμενα τέσσερα ματς της Stoiximan Super League θα στερηθεί τις υπηρεσίες του.
Από εκεί και πέρα στο «όριο» των καρτών είναι οι Άρολντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας, Λούκα Γιόβιτς και ο άτυχος Φραντζί Πιερό, ο οποίος θα κάνει αρθροσκόπηση και θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τα Χριστούγεννα.
Τα επόμενα τέσσερα ματς της ΑΕΚ στη Stoiximan Super League
- 30/11 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, Stoiximan Super League
- 07/12 ΑΕΚ – Ατρόμητος, Stoiximan Super League
- 14/12 Παναιτωλικός – ΑΕΚ, Stoiximan Super League
- 21/12 ΑΕΚ – ΟΦΗ, Stoiximan Super League
