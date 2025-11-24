Μάνταλος: «Απίθανο συναίσθημα να σε χειροκροτεί ένα ολόκληρο γήπεδο»

Οι δηλώσεις του Πέτρου Μάνταλου στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Πέτρος Μάνταλος και ο Ζίνι ήταν οι δυο μεγάλοι πρωταγωνιστές της ΑΕΚ στη νίκη επί του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο αρχηγός του Δικεφάλου έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια και μπαλιά στη φάση που ο Ανγκολέζος πέτυχε το γκολ της νίκης.

Ο διεθνής χαφ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV τόσο για τη βελτίωση της Ένωσης, όσο και για το συναίσθημα του να αποθεώνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως έγινε κατά την αλλαγή του στο ματς με τους Θεσσαλονικείς.

Οι δηλώσεις του Πέτρου Μάνταλου

«Ειχαμε τον έλεγχο, προσπαθήσαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Δούλεψε πολύ καλά η ομάδα στη διακοπή. Κάθε εβδομάδα δίνει αυτή η ομάδα κάτι περισσότερο.

Κάναμε ένα γεμάτο παιχνίδι. Δημιουργήσαμε και ευκαιρίες και προϋποθέσεις που μπορούσαν να γίνουν μεγάλες ευκαιρίες. Αυτό το παιχνίδι θέλει ο κόσμος. Σίγουρα να σκοράρουμε λίγο περισσότερο. Ποδόσφαιρο που αρέσει να βλέπεις».

Για τη λογική του παιχνιδιού κι αν θα ήθελε να τη δει και στα επόμενα ματς: «Δε συμφωνώ με το Πέμπτη – Κυριακή. Όποιο παίκτη κι αν ρωτήσεις θα σου πω ότι καλύτερα να παίζει Πέμπτη – Κυριακή, παρά Κυριακή με Κυριακή. Θέλουμε να παίξουμε και την Πέμπτη, να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και από εκεί».

Για τον κόσμο της ΑΕΚ που τον αποθέωσε: «Εχω περάσει απ’ όλες τις καταστάσεις στην ΑΕΚ. Να σε χειροκροτεί τώρα ένα ολόκληρο γήπεδο… Είναι απίθανο συναίσθημα. Πρέπει να το ζήσει κάθε ποδοσφαιριστής. Αξίζει να το ζήσει».