Πιερό: Τα ματς της ΑΕΚ που θα χάσει μέχρι τα Χριστούγεννα
Χωρίς τον Φραντζί Πιερό θα πορευτεί η ΑΕΚ μέχρι και τη διακοπή των Χρισουγέννων. Όπως επιβεβαίωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια ο υψηλόσωμος φορ τραυματίστηκε στο μηνίσκο, θα κάνει αρθροσκόπηση και συνεπώς θα μείνει εκτός δράσης για 3 έως 4 εβδομάδες.
Αυτό σημαίνει πως ο διεθνής με την Αϊτή striker θα λείψει σίγουρα από οκτώ παιχνίδια. Συγκεκριμένα θα χάσει όλα τα επόμενα ματς της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League, το ματς με τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena» για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και τέσσερα ματς πρωταθλήματος.
Σε αυτό το διάστημα ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει Ατρόμητο και ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.
Τα ματς της ΑΕΚ που χάνει ο Πιερό
- 27/11 Φιορεντίνα – ΑΕΚ, Conference League
- 30/11 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, Stoiximan Super League
- 03/12 ΑΕΚ – ΟΦΗ, Κύπελλο Ελλάδας
- 07/12 ΑΕΚ – Ατρόμητος, Stoiximan Super League
- 11/12 Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, Conference League
- 14/12 Παναιτωλικός – ΑΕΚ, Stoiximan Super League
- 18/12 ΑΕΚ – Κραϊόβα, Conference League
- 21/12 ΑΕΚ – ΟΦΗ, Stoiximan Super League
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.