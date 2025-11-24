Τα οκτώ παιχνίδια της ΑΕΚ που θα χάσει ο Φραντζί Πιερό μέχρι και τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Χωρίς τον Φραντζί Πιερό θα πορευτεί η ΑΕΚ μέχρι και τη διακοπή των Χρισουγέννων. Όπως επιβεβαίωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια ο υψηλόσωμος φορ τραυματίστηκε στο μηνίσκο, θα κάνει αρθροσκόπηση και συνεπώς θα μείνει εκτός δράσης για 3 έως 4 εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει πως ο διεθνής με την Αϊτή striker θα λείψει σίγουρα από οκτώ παιχνίδια. Συγκεκριμένα θα χάσει όλα τα επόμενα ματς της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League, το ματς με τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena» για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και τέσσερα ματς πρωταθλήματος.

Σε αυτό το διάστημα ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει Ατρόμητο και ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Τα ματς της ΑΕΚ που χάνει ο Πιερό