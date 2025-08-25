O Mεντβέντεφ τρελάθηκε, το κορτ έγινε αρένα κι αποκλεισμός από το US Open (vids)

Σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ηττήθηκε από τον Μπέντζαμιν Μπονζί με 3-2 σετ στον 1ο γύρο του US Open.

Ο Nτανίλ Μεντνβέντεφ δεν μπορεί να σταυρώσει πρόκριση στα τελευταία Grand Slam, o Ρώσος μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στο Roland Garros και το Wimbledon, την πάτησε και στο US Open, καθώς ηττήθηκε από τον Μπέντζαμιν Μπονζί με 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4.

Ο Ρώσος έχασε ξανά την ψυχραιμία σε ένα τρελό και άκρως επεισοδιακό παιχνίδι, με αποκορύφωμα τα όσα συνέβησαν στο match point που είχε ο Μπονζί στο 3ο σετ, με το κορτ να μετατρέπεται για πέντε περίπου λεπτά σε αρένα.

Ο Γάλλος έχοντας πάρει τα δύο πρώτα σετ, είχε match poiot στο 5-4 του 3ου σετ, έχασε το 1ο σερβίς, όμως την ίδια στιγμή ένας φωτογράφος μετακινήθηκε στην πλάγια γραμμή, θέλοντας να έχει καλύτερη θέση.

Ο διαιτητής Γκρεγκ Άλενσγουορθ, αποφάνθηκε «Επανάληψη πρώτού σερβίς. Κυρίες και κύριοι, λόγω της καθυστέρησης που προκλήθηκε από παρεμβολές στο παιχνίδι».

Εκεί ήρθε η έκρηξη του Μεντβέντεφ, πλησίασε τον διαιτητή κι άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα, την ίδια στιγμή που το κοινό αποδοκίμαζε έντονα τον Ρώσο.

«Είσαι άντρας; Είσαι άντρας; Γιατί τρέμεις; Τι συμβαίνει, ε; Παιδιά, θέλει να φύγει. Πληρώνεται ανά παιχνίδι, όχι με την ώρα» ήταν τα λόγια που απηύθυνε ο Μεντβέντεφ .

Μη μένοντας ικανοποιημένος από τις εξηγήσεις του, φώναξε «τι είπε ο Ράιλι Οπέλκα;» εννοώντας τι δήλωση που είχε κάνει για τον Άλενσγουορθ, όταν τον είχε χαρακτηρίσει ως τον «χειρότερο διαιτητή στο tour».

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025



Όταν έπειτα από αρκετά λεπτά τα πνεύματα ηρέμησαν, ο Μεντβέντεφ κατάφερε να πάρει το 3ο σετ στο tie break, να πάρει και το 4ο με 6-0. Στο 5ο σετ ο Μεντβέντεφ έστελνε καρδούλες στο κοινό, με τον Μπονζί να το κατακτά με 6-4. Στο τέλος ο Ρώσος έβγαλε όλον τον εκνευρισμό του στη ρακέτα του.

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open.



He’s smashing his racquet and just sitting on the court.



Brutal loss to swallow.



pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

«Δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Ίσως περιμέναμε πέντε λεπτά πριν από το match point. Ήταν πολύ δύσκολο να παίξω, υπήρχε πολύς θόρυβος. μια πολύ ταραχώδης ατμόσφαιρα. Προσπάθησα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου, να μείνω στο παιχνίδι. Δεν ήταν εύκολο. Στο τέλος, έδωσα όλη μου την καρδιά στο γήπεδο και νίκησα» δήλωσε στο τέλος ο Μπονζί.

Αναφορικά με τον φωτογράφο, απομακρύνθηκε από την ασφάλεια του US Open κι έγινε ανάκληση των διαπίστευσής του.

Άνετη πρόκριση για Τζόκοβιτς

Σε πιο ήρεμα πράγματα ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα για να νικήσει τον Λέρνερ Τιέν με 6-1, 7-6(3), 6-2 και να περάσει στον 2ο γύρο του US Open, διατηρώντας παράλληλα το αήττητο στις πρεμιέρες του σε αυτό.

Ο Σέρβος που επανεμφανίστηκε μετά το Wimbledon, δυσκολεύτηκε μόνο στο 2ο σετ από τον Αμερικανό κι έχοντας συνολικά 26 winners και έξι break points σε εννέα ευκαιρίες, έφθασε στην τελική επικράτηση.

Back under Ashe lights. First time Sunday start for me 🙌. Crowd electric and loud as always. New York, you never disappoint. Thank you for the support. Idemo pic.twitter.com/pDG0fpthgO August 25, 2025

Στον 2ο γύρο ο Τζόκοβιτς θα παίξει με τον Αμερικανό, τσέχικης καταγωγής, Ζάκχαρι Σβάιντα, ο οποίος κέρδισε στην πρεμιέρα τον Ούγγρο, Ζόμπορ Πίρος με 6-4, 6-2, 7-5.

