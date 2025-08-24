US Open: Άγριος καυγάς σε αγώνα των προκριματικών (vid)
Μόνο στα χέρια δεν ήρθαν ο Αργεντινός, Φεντερίκο Γκόμεζ και ο Γάλλους, Ουγκό Γκρενιέ στον αγώνα τους για τον 3ο προκριματικό γύρο του US Open, που θα οδηγούσε στο κυρίως ταμπλό.
Ο Γκρενιέ (Νο.188) φαινόταν να καθαρίζει την πρόκριση, έχοντας προηγηθεί με 7-6(4), 4-0, όμως ο Γκόμεζ αντέδρασε, παίρνοντας το 2ο σετ με 7-6(5).
Με το τέλος του ανέβηκαν και οι τόνοι, ο Γκόμεζ πανηγύρισε προκλητικά, κάνοντας κίνηση με το δάχτυλο σαν να λέει «μίλα τώρα» σε κάποιον από την ομάδα του Γκρενιέ.
Αμέσως ο Γάλλος ζήτησε εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του, με τους παίκτες να έχουν έντονο φραστικό επεισόδιο και ο διαιτητής αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη θέση του για να τους ηρεμήσει.
Ο αγώνας συνεχίστηκε, ο Γκόμεζ πήρε το 3ο σετ με 6-2 και την πρόκριση, σχολιάζοντας στο τέλος για το επεισόδιο: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Ουγκό, ήμουν αναστατωμένος για μερικά πράγματα που άκουσα απ' έξω, τα οποία δεν είναι και τόσο ωραίο να λέγονται».
La tension était montée d’un cran à la fin du 2e set, lorsque l’Argentin a intimé au clan d’Hugo Grenier de se taire. 🌋😳pic.twitter.com/7s2KfnWwzg https://t.co/kjfLbb5W1o— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) August 22, 2025
