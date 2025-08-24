Έντονο φραστικό επεισόδιο είχαν ο Φεντερίκο Γκόμεζ και ο Ουγκό Γκρενιέ στον αγώνα τους για τον 3ο προκριματικό γύρο στο US Open.

Μόνο στα χέρια δεν ήρθαν ο Αργεντινός, Φεντερίκο Γκόμεζ και ο Γάλλους, Ουγκό Γκρενιέ στον αγώνα τους για τον 3ο προκριματικό γύρο του US Open, που θα οδηγούσε στο κυρίως ταμπλό.

Ο Γκρενιέ (Νο.188) φαινόταν να καθαρίζει την πρόκριση, έχοντας προηγηθεί με 7-6(4), 4-0, όμως ο Γκόμεζ αντέδρασε, παίρνοντας το 2ο σετ με 7-6(5).

Με το τέλος του ανέβηκαν και οι τόνοι, ο Γκόμεζ πανηγύρισε προκλητικά, κάνοντας κίνηση με το δάχτυλο σαν να λέει «μίλα τώρα» σε κάποιον από την ομάδα του Γκρενιέ.

Αμέσως ο Γάλλος ζήτησε εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του, με τους παίκτες να έχουν έντονο φραστικό επεισόδιο και ο διαιτητής αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη θέση του για να τους ηρεμήσει.

Ο αγώνας συνεχίστηκε, ο Γκόμεζ πήρε το 3ο σετ με 6-2 και την πρόκριση, σχολιάζοντας στο τέλος για το επεισόδιο: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Ουγκό, ήμουν αναστατωμένος για μερικά πράγματα που άκουσα απ' έξω, τα οποία δεν είναι και τόσο ωραίο να λέγονται».