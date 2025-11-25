Ο Κάμρον Ρις και ο Μάιλς Ντούμπερ, αναδείχθηκαν οι MVP της 9ης αγωνιστικής της Elite League.

Στα δύο μοιράστηκε το βραβείο του MVP της 9ης αγωνιστικής της Elite League, με τον Κάμρον Ρις και τον Μάιλς Ντούμπαρ, να μαζεύουν αμφότεροι 38 βαθμούς στο σύστημα αξιλόγησης.

Πιο αναλυτικά, ο Κάμρον Ρις, στη νίκη της Μεγαρίδος επί του Πρωτέα Βούλας, πέτυχε double - double, σημειώνοντας 23 πόντους ( 9/12 βολές και 7/10 δίποντα), 15 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινήθηκε και ο Μάιλς Ντούμπερ, στη νίκη του Πειραματικού επί της Νίκης Βόλου. Ο Αμερικανός σέντερ, έκανε και αυτός double - double, έχοντας 36 πόντους (6/7 βολές, 12/16 δίποντα και 2/10 τρίποντα), 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Στην κατηγορία των Κ23, για ακόμη μία αγωνιστική ξεχώρισε ο Απόστολος Νικολαίδης, πετυχαίνοντας 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 19χρονος γκαρντ του Πανερυθραϊκού, έχει κατακτήσει ήδη τρεις φορές το συγκεκριμένο βραβείο τη φετινή σεζόν, ενώ είναι και η δεύτερη συνεχόμενη φορά που παίρνει στα χέρια του τον τίτλο του MVP.