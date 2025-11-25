Slot Crisis: Οι αποδόσεις για τον επόμενο προπονητή της Λίβερπουλ

Ο Άρνε Σλοτ ανέλαβε τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2024 αποτελώντας τον αντικαταστάτη του Γιούργκεν Κλοπ και αυτό από μόνο του ήταν μία δύσκολη αποστολή.

Ο Ολλανδός ωστόσο φρόντισε να συνεχίσει το εξαιρετικό έργο του προκατόχου του και στην πρώτη του σεζόν κατέκτησε την Premier League. Πρακτικά το κατάφερε έχοντας ακριβώς το ίδιο ρόστερ, καθώς ο Φεντερίκο Κιέζα που ήρθε από τη Γιουβέντους δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Τη φετινή σεζόν ο ενθουσιασμός ήταν ακόμα μεγαλύτερος, ενώ ξοδεύτηκαν κοντά στα 500.000.000 ευρώ για μεταγραφές. Οι Ίσακ, Βιρτζ, Εκιτικέ, Κερκέζ, Φρίμπονγκ και Λεόνι πήγαν στο Άνφιλντ προκειμένου να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες των «Reds».

Μετά από 12 αγωνιστικές όμως στην Premier League, η Λίβερπουλ βρίσκεται στην 12η θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς και στο -11 από την κορυφή. Ήδη έχει 6 ήττες στο πρωτάθλημα τη στιγμή που όλη την περσινή σεζόν μέτρησε μόλις 4!

Όπως είναι φυσιολογικό έχει ήδη αρχίσει να γίνεται κουβέντα για το μέλλον του Άρνε Σλοτ και η εντός έδρας ήττα με 3-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ το Σάββατο (23/11), έφερε περισσότερο σύννεφα πάνω από το κεφάλι του Ολλανδού.

Το πιθανότερο βέβαια είναι η Λίβερπουλ να συνεχίσει με τον Σλοτ, με την απόδοση να συμβεί κάτι τέτοιο να είναι στο 1.50.

Η διοίκηση των πρωταθλητών έχει εκφράσει τη στήριξη της προς το πρόσωπο του προπονητή της, όμως ήδη έχουν κυκλοφορήσει κάποια ονόματα για την αντικατάσταση του.

Η… επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ προσφέρεται σε απόδοση 3.50, με τον Γερμανό να βρίσκεται στον όμιλο της Red Bull και μακριά από την προπονητική.

O Άντονι Ιραόλα κάνει για άλλη μία χρονιά κάνει εξαιρετικό έργο στην Μπόρνμουθ και παραμένει στα ραντάρ μεγάλων ομάδων. Το να αναλάβει τη Λίβερπουλ μέχρι τα Χριστούγεννα βρίσκεται σε απόδοση 5.00.

Άλλος ένας προπονητής της Premier League, ο Όλιβερ Γκλάσνερ θα μπορούσε να αποτελέσει τον νέο προπονητή των «κόκκινων». Ο Αυστριακός βρίσκεται από τον Φεβρουάριο του 2024 στην Κρίσταλ Πάλας, με την οποία έφτασε ως την κατάκτηση του Κυπέλλου την περσινή σεζόν.

Σε απόδοση 9.00 βρίσκουμε το όνομα του Ουνάι Έμερι, που δεν είχε την αρχή που θα ήθελε με την Άστον Βίλα όμως πλέον οι «χωριάτες» έχουν ανέβει στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Ο προπονητής της εθνικής Γερμανίας, Γούλιαν Νάγκελσμαν είναι ανάμεσα στους υποψηφίους με την απόδοση του να προσφέρεται στο 10.00.

Ονόματα – θρύλων του ποδοσφαίρου όπως των Ζιντάν (11.00), Τσάβι (15.00) και Τζέραρντ (21.00) βρίσκονται στη λίστα αλλά η περίπτωση τους είναι σαφώς πιο δύσκολη.

