Η Σάκκαρη κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στο US Open

Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει με την Τατιάνα Μαρία το βράδυ της Δευτέρας, για τον 1ο γύρο στο US Open, για την Τρίτη η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά.

H Μαρία Σάκκαρη θα μπει πρώτη από ελληνικής πλευράς στο US Open, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν το πρόγραμμα της Δευτέρας (25/8), όπου βρίσκεται η 30χρονη παίκτρια, αντίθετα η πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά θα γίνει την Τρίτη (26/8).

Συγκεκριμένα η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Γερμανίδα, Τατιάνα Μαρία σε ένα παιχνίδι που ορίστηκε να γίνει στο court 7 και θα είναι 3ο στο πρόγραμμα. Με ώρα έναρξης των αγώνων στις 18:00 ώρα Ελλάδας και με δύο παιχνίδια για το απλό ανδρών να προηγούνται, ο αγώνας της Σάκκαρη αναμένεται να αρχίσει μετά τις 22:30.

Στο κεντρικό κορτ το πρόγραμμα της Δευτέρας θα αρχίσει στις 18:30 με τον αγώνα της Μάντισον Κις με τη Μεξικάνα, Ρενάτα Ζαραζούα και θα ολοκληρωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (26/8) με τον Κάρλος Αλκαράθ να αντιμετωπίζει τον Ράιλι Οπέλκα.

Το πρόγραμμα στο Louis Armstrong Stadium θα ανοίξει στις 18:00, με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα να παίζει με τη Βικτόρια Μποκό, ενώ στη βραδινή ζώνη και από τις 02:00 το πρωί της Τρίτης υπάρχουν τα παιχνίδια του Κάσπερ Ρουντ με τον Σεμπάστιαν Οφερ και της Μίρα Αντρέβα με την Αλίσια Παρκς.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα η Ελίνα Σβιτόλινα και η Άννα Μποντάρ θα συναντηθούν στο Grandstand κι από αυτό τον αγώνα θα προκύψει η αντίπαλος για τη Σάκκαρη ή τη Μαρία στον 2ο γύρο.

Αναλυτικά εδώ το πρόγραμμα της Δευτέρας