Ο Τζον Ισνερ αποχώρησε από την ενεργό δράση σε μια καριέρα γεμάτη… ιστορία

Με δάκρυα στα μάτια ο Τζον Ισνερ είπε «αντίο» στο τένις, μπροστά στο κοινό του, στην Νέα Υόρκη.

Το τυπικό «αντίο» από το επαγγελματικό τένις έγινε τα ξημερώματα με τον αποκλεισμό και στο διπλό όπου έπαιξε μαζί με τον Τζακ Σοκ , ο οποίος επίσης αποχώρησε από την ενεργό δράση.

Ο Ισνερ, δέχτηκε ανατροπή από τον Μο χθες (3-2 σετ) και το κοινό τον αποχαιρέτησε όσον αφορά το απλό, με τον ίδιο, με δάκρυα στα μάτια, να μην κρύβει την συγκίνησή του.

Ο 38χρονος Αμερικανός, άφησε … γερό αποτύπωμα στο επαγγελματικό τένις, όχι τόσο για τις διακρίσεις του, αλλά για τα ρεκόρ του που έγραψαν ιστορία.

John Isner was crying in his final press conference:



“Tennis has been a huge part of my life. It’s tough to say goodbye. Eventually this day would come. It’s hard to prepare for the emotions. Most importantly, I have an amazing life. I look forward to every second of that”… pic.twitter.com/cPGTY0F1qj