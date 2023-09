Οσκαρ ατυχίας για τον Ματέο Μπερετίνι που φεύγει ξανά τραυματίας από αγώνα, καθώς του γύρισε ο αστράγαλος.

Εικόνες που ζήσαμε πέρυσι με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο Παρίσι, είδαμε τα ξημερώματα στο US Open.

Αυτή τη φορά «θύμα» ήταν ο Ματέο Μπερετίνι, ο οποίος σε μια ανύποπτη φάση, δεν πάτησε καλά το πόδι του και γύρισε ο αστράγαλός του.

Η πίεση από το χτύπημα ήταν έντονη, με τον Ιταλό τενίστα να ουρλιάζει από τον πόνο σε μία άκρως ανησυχητική εικόνα.

Ο αντίπαλός του, Αρτουρ Ρίντερνεκ, πήγε δίπλα του, ενώ περίμεναν τον γιατρό να έρθει στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μπερετίνι αναχώρησε απαρηγόρητος πάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο και όπως όλα δείχνουν η σεζόν τελείωσε γι’ αυτόν.

Matteo Berrettini left the US Open in a wheelchair.



It’s difficult to explain just how horrific his luck has been.



The amount of injuries he’s had just isn’t right.



What’s most frustrating is that there’s no one to blame but the universe.







