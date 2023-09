Ο Κάρλος Αλκαράθ ζορίστηκε μόνο στο τρίτο σετ, αλλά απέφυγε την περαιτέρω ταλαιπωρία με τον Χάρις, την ώρα που ο Μεντβέντεφ ολοκλήρωσε την δική του πρόκριση στη 1 τα ξημερώματα, τοπική ώρα.

Ο Κάρλος Αλκαράθ συνεχίζει τον αγώνα για την υπεράσπιση του τίτλου του στο US Open.

Σε τρία σετ απέκλεισε τον Νοτιοαφρικανό Λ. Χάρις (6-3, 6-1, 7-6) και αύριο στην φάση των «32» θα παίξει με τον Ντάνιελ Εβανς.

Στον επόμενο γύρο πέρασε και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, που είδε τον Αυστραλό ΜακΚόνελ να τον ζορίζει και να του παίρνει σετ, αλλά έστω και… μεταμεσονύκτια (ο αγώνας τελείωσε στι 01:10 τοπική), επικράτησε με 3-1 σετ (6-2, 6-2, 6-7, 6-2), με τον Αργεντινό Μπάεζ να είναι το επόμενο εμπόδιό του.

What a third set for Christopher O'Connell!



He wins a tight tiebreaker to force a fourth set against Medvedev. pic.twitter.com/VrwyEdOwjF