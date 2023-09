Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ήταν για άλλη μία φορά ερειστικός με το κοινό στη Νέα Υόρκη, λέγοντάς τους πως επειδή υποστήριζαν τον αντίπαλό του, τον έσπρωξαν στη νίκη.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ… ζει για να προκαλεί, ειδικά το κοινό όταν δεν είναι με το μέρος του, κάτι που συμβαίνει συχνά.

Εγινε και τα ξημερώματα κόντρα στον ΜακΚόνελ, τον οποίο κέρδισε σε ματς που τελείωσε... ξημερώματα.

«Πονούσα στον ώμο πριν το ματς και πήρα παυσίπονα. Πήρα όσα χρειαζόμουν για να μπορώ παίξω σήμερα. Κι εσείς, με το να είστε απέναντί μου, μου δώσατε τόσο ενέργεια, για να κερδίσω. Ευχαριστώ!» είπε εμφανώς ειρωνικά προς το κοινό ο Ρώσος τενίστας, με αρκετούς να τους χειροκροτούν κι άλλους να τον γιουχάρουν.

Daniil Medvedev on Armstrong at night!



There better be energy! pic.twitter.com/cUzYG6yzQU — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2023

Πριν τις δηλώσεις του, αποκάλεσε την ώρα του ματς «χαζό» έναν θεατή, ενώ μία άλλη που κατέβαινε τα σκαλιά εν ώρα αγώνα, του... έστειλε ένα φιλί, κάτι που μάλλον δεν εκτίμησε και ιδιαίτερα...

Medvedev was upset with 2 fans who were walking while he was trying to serve



“Are you stupid or what?”



One of the fans blew a kiss to him



Daniil vs US Open crowd saga is back.



pic.twitter.com/nnW50kG6SN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 1, 2023

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μεντβέντεφ προκαλεί το κοινό της Νέας Υόρκης με την στάση του , καθώς το 2019 είχε κάνει το ίδιο, αλλά τότε όλο το γήπεδο ήταν στο… πόδι για να τον γιουχάρει.