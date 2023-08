Η Αρίνα Σαμπαλένκα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο US Open με μια άνετη επικράτηση επί της Μαρίνα Ζανέφσκα.

Η Λευκορωσίδα παρά το ότι δεν είχε καλό σερβίς και δέχτηκε τρία break στο ματς, κέρδισε εύκολα με 6-3, 6-2 την αντίπαλό της, απλά γιατί αξιοποίησε τα 6 από τα 7 δικά της break points.

Ετσι το σερβίς της δεν την έβαλε σε μπελάδες και πέρασε στον δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο σετ μάλιστα έχανε 0-2 και πήρε έξι games στη σειρά.

