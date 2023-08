Τσιτσιπάς: «Ήμουν ο πιο χαρούμενος άνθρωπος όταν ο Μέσι πήγε στην Ίντερ Μαϊάμι, όνειρό μου να τον συναντήσω»

Ο... οπαδός της Ίντερ Μαϊάμι, Στέφανος Τσιτσιπάς, σε δηλώσεις του στο ESPN μίλησε για το ίνδαλμα του Λιονέλ Μέσι και εξέφρασε την επιθυμία του να τον συναντήσει και να του μιλήσει κάποια στιγμή.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται αυτές τις ημέρες στις ΗΠΑ, όπου συμμετέχει στο US Open και τα ξημερώματα της Τρίτης (29/8) προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο, μετά τη νίκη επί του Μίλος Ράονιτς, με 3-0 σετ. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο «ESPN» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη λατρεία του για τον Λιονέλ Μέσι και μετέφερε τον ενθουσιασμό του όταν έμαθε πως ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα συνέχιζε την καριέρα του στην... αγαπημένη του Ίντερ Μαϊάμι.

«Τα έχω δει όλα. Έχω δει όλα τα παιχνίδια. Ήμουν οπαδός της Ίντερ Μαϊάμι πριν έρθει ο Μέσι. Είναι η ομάδα από τις ΗΠΑ που υποστηρίζω. Όταν είδα ότι ερχόταν, ήμουν ο πιο χαρούμενος άνθρωπος.

Είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες. Είναι απλός και όμορφος άνθρωπος, όχι απλώς αθλητής. Θαυμάζω πολλά πράγματα για τον Μέσι και ελπίζω να μπορέσω να τον συναντήσω για να μιλήσουμε για 2 ή 3 λεπτά, θα ήταν το όνειρό μου. Είχα την ευκαιρία να δω έναν αγώνα από κοντά με τους New York Red Bulls, αλλά δεν μπόρεσα γιατί ήμουν απασχολημένος», ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

