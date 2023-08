Μπούμπλικ για Τιμ: «Κουράστηκα να δίνω πίσω την καριέρα σε ανάπηρους» (vid)

Σε έναν απαράδεκτο χαρακτηρισμό προχώρησε ο Ρώσος τενίστας Αλεξάντερ Μπούμπλικ, που χαρακτήρισε υποτιμητικά «ανάπηρο» τον αντίπαλό του Ντομινίκ Τιμ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Ντομινίκ Τιμ, στο πλαίσιο του US Open, ο Ρώσος ακούστηκε να μιλάει στον εαυτό του λίγο πριν σερβίρει και να λέει: «Κουράστηκα να δίνω πίσω την καριέρα σε ανάπηρους».

"I'm fucking sick of getting all these disabled people back in their career," - Alexander Bublik about Dominic Thiem #USOpen



