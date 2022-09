Ο Κάρλος Αλκαράθ δε σταμάτησε να δέχεται συγχαρητήρια για τον θρίαμβό του στη Νέα Υόρκη

Ο Ράφα Ναδάλ ήταν από τους πρώτους που συνεχάρη τον Κάρλος Αλκαράθ για τον θρίαμβό του στο US Open και την κατάκτηση του Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Ισπανός θρύλος του τένις, αποθέωσε τον 19χρονο συμπατριώτη του, ο οποίος με την σειρά του τον ευχαρίστησε για το μήνυμα που έλαβε.

«Συγχαρητήρια Κάρλος για το πρώτο σου Grand Slam και για το Νο.1, που είναι ο κολοφώνας της πρώτης σου μεγάλης σεζόν και πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν πολλές ακόμα» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ράφα που στο tweet του αποθέωσε και τον Κάσπερ Ρουντ, ο οποίος προπονείται στην ακαδημία του.

«Σπουδαία προσπάθεια Κάσπερ, είμαι πολύ περήφανος για σένα! Δύσκολη μέρα σήμερα, αλλά απίθανο τουρνουά και απίθανη σεζόν. Συνέχισε έτσι!» ανέφερε.

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más!

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going!