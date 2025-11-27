Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Ο Κιτεϊσβίλι ισοφάρισε σε 1-1
Ο Κιτεϊσβίλι με τρομερό σουτ στο 34' έκανε το 1-1 για την Στουρμ Γκρατς κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός είχε το προβάδισμα και τον έλεγχο στο ματς, αλλά η Στουρμ Γκρατς ισοφάρισε στο 34' με ένα τρομερό γκολ.
Ο Γεωργιανός Οτάρ Κιτεϊσβίλι, βρήκε χώρο, προχώρησε και από τα 30 μέτρα εξαπέλυσε ένα απίθανο δεξί σουτ κι έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι για το 1-1.
Το γκολ των Αυστριακών
@Photo credits: eurokinissi, Στέλιος Στεφάνου
