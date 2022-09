Ο Κάρλος Αλκαράθ έγραψε ιστορία στη Νέα Υόρκη, νίκησε τον Κάσπερ Ρουντ με 3-1, κατέκτησε το US Open, τον πρώτο του τίτλο σε Grana Slam και είναι πλέον το Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, ο νεαρότερος παίκτης που το καταφέρνει.

Ο Κάρλος Αλκαράθ τα πήρε όλα στη Νέα Υόρκη, ο Ισπανός νίκησε τον Κάσπερ Ρουντ με 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3 κατακτώντας το US Open, για τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam και παράλληλα είναι και με τη... βούλα το νέο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Αλκαράθ έγινε ο νεαρότερος παίκτης που φθάνει στο No.1. Γεννημένος στη Μούρθια στις 5 Μαΐου του 2003, ο Αλκαράθ το καταφέρνει σε ηλικία 19 ετών και 4 μηνών, ξεπερνώντας τον Λέιτον Χιούιτ (20 ετών και 9 μηνών).

The dream becomes reality. @carlosalcaraz is a Grand Slam champion. pic.twitter.com/sPFaAiVFNR

Παράλληλα έγινε ο πιο μικρός πρωταθλητής Grand Slam, ξεπερνώντας τον Ράφα Ναδάλ στο γαλλικό Όπεν το 2005 και ο πιο μικρός που νικά στο US Open, από τον Πιτ Σάμπρας το 1990.

Ο νικητής του τελικού θα ήταν στο Νο.1, με τον Νορβηγό, Κάσπερ Ρουντ να φιγουράρει στο Νο.2 και σε νέο ρεκόρ καριέρας, όμως για τον 24χρονο μένει η πικρή γεύση του 2ου χαμένου τελικού σε Grand Slam, μετά το φετινό Roland Garros, απέναντι στον Ναδάλ.

The call heard round the



How it sounded on US Open Radio when @carlosalcaraz won the #USOpen pic.twitter.com/aOB7c5fMqX