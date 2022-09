Ο Καρέν Χατσάνοφ σταμάτησε την «τρελή» πορεία του Νικ Κύργιου στα προημιτελικά του φετινού US Open και ο Αυστραλός ξέσπασε μετά το τέλος του αγώνα σπάζοντας δύο ρακέτες...

Ο Νικ Κύργιος δεν κατάφερε να κάνει το επόμενο βήμα στη διοργάνωση και να διεκδικήσει εν συνεχεία μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Η ήττα από τον Καρέν Χατσάνοφ έβαλε τέλος στο «ταξίδι» του 27χρονου στη διοργάνωση, κι εκείνος έχασε την ψυχραιμία του στο τέλος του αγώνα.

Συγκεκριμένα η κάμερα τον έπιασε να κατευθύνεται προς την καρέκλα του και να σπάει με μανία δύο ρακέτες!

