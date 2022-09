Ο Καρέν Χατσάνοφ κατάφερε να σταματήσει την πορεία του Νικ Κύργιου στα προημιτελικά του φετινού US Open και ο Ρώσος πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στα ημιτελικά Grand Slam.

Παίζοντας για περίπου 4 ώρες (3 ώρες και 39 λεπτά για την ακρίβεια), ο Νικ Κύργιος δεν κατάφερε να κάνει το επόμενο βήμα στη διοργάνωση και να διεκδικήσει εν συνεχεία μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Ο Χατσάνοφ πήρε τη μεγάλη νίκη με 7-5, 4-6, 7-5, 6-7(3), 6-4 κάνοντας το μπρέικ και παλεύοντας όλο το ματς δίχως να τα παρατήσει. Και επειδή ο επιμένων και ο ... ψυχραιμότερος με το πιο καθαρό μυαλό, νικά, ο 26χρονος τενίστας από τη Ρωσία πέρασε στους «4».

