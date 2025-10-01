Basketaki: Back to the court και το ταξίδι μόλις ξεκίνησε...

Με νέες προσθήκες, παλιές δικαιολογίες και όρεξη για μπάσκετ (και σουβλάκια μετά), οι “παλιοί” επέστρεψαν! Νέες ομάδες κάνουν την εμφάνισή τους στα παρκέ, γεμάτες ενθουσιασμό, φιλοδοξίες και παίκτες που ακόμα δεν ξέρουν πώς να δηλώνονται σωστά στην εφαρμογή!

Αυτός ο συνδυασμός θα αποτελέσει το Basketaki The League για τη σεζόν 2025-26!

Τα πρώτα τζάμπολ έχουν ήδη γίνει, τις πρώτες magic στιγμές τις έχουμε δει κι είμαστε έτοιμοι να δούμε πώς μπήκαν στα παρκέ οι ομάδες μετά τις καλοκαιρινές βουτιές τους!

Στην Elite League by Novibet, οι West Kings φαίνεται να επιβεβαιώνουν από νωρίς τον τίτλο του φαβορί, αφού στις πρώτες δύο αγωνιστικές έχουν ισάριθμες νίκες με Novibet MVP τους Σολωμό και Γιαουρτόγλου, μεταγραφές που ήρθαν για να σηκώσουν τη μεγάλη κούπα!

Με δύο νίκες έχουν ξεκινήσει κι οι περσινοί πρωταθλητές Hood BC, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τα σκύπτρα για 3η σερί χρονιά (πρωταθλητές Master League 2024 και Elite League by Novibet 2025).

Indians και Black Mamba, παρότι νεοφώτιστες στην κατηγορία, μόνο “ψαρωμένες” δεν ξεκίνησαν, αφού έχουν επίσης το απόλυτο στις πρώτες δύο αγωνιστικές! Μένει να δούμε τη διάρκειά τους στις υψηλές πτήσεις!

Η ομάδα που συμπληρώνει την κορυφή, δε θα μπορούσε να είναι άλλη από τους Stifado Bulls, οι οποίοι φέτος θέλουν να επανέλθουν στα...standards τους μετά την (ασυνήθιστα) μέτρια περσινή χρονιά τους.

Οι περσινοί πρωταθλητές της Master League, Γκουρούδες, έχουν ξεκινήσει με 1-1, όπως ακριβώς έχουν κάνει οι φιναλίστ της Elite League by Novibet, Miami Heets, καθώς κι οι νεοφώτιστοι στην κατηγορία Pressof BC και Sthenos BC.

Ένα αναπάντεχα κακό ξεκίνημα έχει ο Antilalos BC που τα τελευταία χρόνια φιγουράρει μόνιμα στις πρώτες θέσης της μεγάλης κατηγορίας! Με αρνητικό ρεκόρ έχουν ξεκινήσει κι οι Thunderdogs, τα Paliagoura, o Heldreich κι “νέοι” Iguana Pacers, ομάδες που σίγουρα θα “ξεμουδιάσουν” και θα μας δείξουν την αξία τους σύντομα!

Οι ομάδες της Master League έχουν ριχθεί στη μάχη μέσω του Basketaki Cup κι έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να “ζεσταθούν” και να μπουν με φόρα στο πρωτάθλημα! Το ίδιο ισχύει και για την Evolution League, με τις ομάδες αυτής της κατηγορίας να έχουν την ευκαιρία να “μετρηθούν” κόντρα σε ομάδες της Master League!

Ζεστά έχουν μπει στη διοργάνωση ομάδες όπως ο Uncle Drew BC, o X-stratigos, οι Alpinists BC, οι Harlems, οι Phoenix Bums κι οι πρωταθλητές της περσινής Evolution League, Ano Liosia BC, οι οποίες έχουν το απόλυτο με το πέρας των δύο πρώτων αγωνιστικών!

Το απόλυτο έχουν επίσης οι Rejects, Αργο-ναύτες, Gran Camaria, Βελούδινα Σφυριά, Μότο Ιωαννίδης, Μπουλντόζες , Athens Pistols, Κομπλεξικοί BC, Σοποτό Veterans, Paraliers, Aguanile, Anonymous BC, Bonobo BC, Brothers United, KINGS, San Antonio Sperms, Kaisariani Reapers, New York Fix, Brooklyn Bets, Jnxd Apes, Collectors και Meracles !

Θυμίζουμε πως στην επόμενη φάση προκρίνονται οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο! Εδώ θα είμαστε με περισσότερες λεπτομέρειες για το θεσμό!

Progress League είχατε ξανακούσει; Δεν είχατε ξανακούσει! Η νέα κατηγορία μεταξύ Evolution League και Development League είναι δω κι ήρθε για να μείνει! Ποια ομάδα θα γράψει τη δική της ιστορία σαν 1η πρωταθλήτρια στην ιστορία της κατηγορίας ;! 72 ομάδες θα δώσουν τη δική τους μάχη!

Τα πρώτα ντέρμπι δεν άργησαν να έρθουν με τους Avengers να επικρατούν κατά του Campeon Εθνικού Star με σκορ 62-56. Novibet MVP των Avengers ο Τζίφος με 19 πόντους (5/11 τρίποντα!), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ.

Η Mandra Heat με κυρίαρχο και στις δύο πλευρές του παρκέ τον Τεό Μανήσαλη (14 πόντοι, 18 ριμπάουντ, 1 ασίστ) έκαμψε την αντίσταση των Trailers με 55-50.

Σε επικές μάχες εξελίχθηκαν αρκετά ακόμη παιχνίδια, με τους Webetter και Firehawks να επικρατούν αντίστοιχα των Fast Break (53-58) και Peristeri Trelleborg (49-56).

Στο καλάθι πήραν το ροζ φύλλο οι Ζωντανοί Λοκροί και San Antonio Smurfs κόντρα στους West Side BC και Palomahawks, αφού αμφότερες επικράτησαν με 2 πόντους διαφορά ( 56-54 και 37-39 ), ενώ στον πόντο κυριολεκτικά επικράτησαν οι Sugar Mountains των Blacklists με σκορ 49-50.

Ευρείες νίκες πέτυχαν οι Basket Maniacs, Wolves K9 Arena και Hungry Wolves κι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους να πρωταγωνιστήσουν!

Στην Development League ήδη πέφτουν κορμιά με χαμηλά σκορ, αλλά μεγάλη ένταση!

Το απόλυτο (2/2) έχουν ομάδες όπως οι Brick City, οι Porto Raftors, οι Cardinals και Terroristas σε 1ο και 2ο όμιλο!

Στους υπολοίπους ομίλους, την ποιότητά τους ήδη μας έχουν δείξει οι Τsatsoi Kings κι οι Hoston Celtics Athens, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν όπως φαίνεται Oklahomata, Los Abeles Fakers, Bubble Bobble και Bald Eagles!

Τέλος, μία αγωνιστική έχει παιχτεί στην Development 2 League, με τις ευρείες νίκες των Drink Team (74-23) και McNuggets (78-36) να ξεχωρίζουν απέναντι σε Lazy Pistons και Sanatorio Stress αντίστοιχα. Στο ίδιο μήκος κύματος κι οι Slam Junk, Lecocosportif που επικράτησαν εύκολα των αντιπάλων τους Delulu BC και Grapevine Groove!

Στα πιο αμφίρροπα ματς της αγωνιστικής, νικητές από τις μάχες που έδωσαν, βγήκαν οι Citydogs, Cavaliardes, Poronto Raptors και Οικοδόμοι που μόνο να… “χτίζουν” δε φάνηκε στην επικράτησή τους απέναντι στον Τραυματιακό BC (68-61).

Ωστόσο, όπως στην Development League έτσι και στην Development 2 League, όλες οι ομάδες ¨ζεσταίνονται” ακόμα, καθώς μπήκαν απευθείας στα πρωταθλήματά τους και το μόνο που μένει είναι να ¨βγάλουν” το ταλέντο τους στο παρκέ παιχνίδι με παιχνίδι! Θα παρακολουθούμε στενά τις δύο κατηγορίες αυτές, αφού η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική!



