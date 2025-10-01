Ο Άρης ζήτησε εισιτήρια για την εξυπηρέτηση των αναγκών των οπαδών του στον εκτός έδρας αγώνα (4/10, 18:00) με τον ΟΦΗ στο γήπεδο της Τρίπολης αλλά η κρητική ομάδα ενημέρωσε ότι δικαίωμα εισόδου θα έχουν μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ.

Σε άδειες κερκίδες θα γίνει ο αγώνας του Άρη με τον ΟΦΗ. Το αίτημα της ΠΑΕ Άρης για την εξασφάλιση εισιτηρίων ήταν δεδομένο, όμως η ΠΑΕ ΟΦΗ απάντησε αρνητικά σημειώνοντας ότι μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της κρητικής ομάδας θα έχουν δικαίωμα εισόδου καθώς επίσης και ότι θα εκδοτήρια του γηπέδου της Τρίπολης θα είναι κλειστά. Δεν αποκλείεται εντός της ημέρας θα εκδοθεί σχετική επίσημη ανακοίνωση.