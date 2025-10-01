Άρης: Δεν δίνει εισιτήρια ο ΟΦΗ για τον αγώνα στην Τρίπολη
Ο Άρης ζήτησε εισιτήρια για την εξυπηρέτηση των αναγκών των οπαδών του στον εκτός έδρας αγώνα (4/10, 18:00) με τον ΟΦΗ στο γήπεδο της Τρίπολης αλλά η κρητική ομάδα ενημέρωσε ότι δικαίωμα εισόδου θα έχουν μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ.
Σε άδειες κερκίδες θα γίνει ο αγώνας του Άρη με τον ΟΦΗ. Το αίτημα της ΠΑΕ Άρης για την εξασφάλιση εισιτηρίων ήταν δεδομένο, όμως η ΠΑΕ ΟΦΗ απάντησε αρνητικά σημειώνοντας ότι μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της κρητικής ομάδας θα έχουν δικαίωμα εισόδου καθώς επίσης και ότι θα εκδοτήρια του γηπέδου της Τρίπολης θα είναι κλειστά. Δεν αποκλείεται εντός της ημέρας θα εκδοθεί σχετική επίσημη ανακοίνωση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.