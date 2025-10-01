Οι Καταλανοί υποδέχονται απόψε (1/10, 22:00) τους Παριζιάνους και προχώρησαν σε μια σπουδαία κίνηση, ανακοινώνοντας τη δημοπρασία των εμφανίσεων για καλό σκοπό.

Το πολυαναμενόμενο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Παρί Σεν Ζερμέν για την 2η αγωνιστική του Champions League πλησιάζει, καθώς απόψε (1/10) στις 22:00 θα έχουμε σέντρα στο «Μονζουίκ».

Δυο εκ των κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο σασπένς από το φίλαθλο κοινό, με αστέρες στο χορτάρι και δυο εξαιρετικούς προπονητές στους πάγκους. Φυσικά, ο Λουίς Ενρίκε έχει την τιμητική του, καθώς επιστρέφει «σπίτι» του, όπως άλλωστε ο ίδιος το χαρακτήρισε.

Και η Μπάρτσα φρόντισε να του επιφυλάξει μια πολύ ευχάριστη και συγκινητική έκπληξη. Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, οι Καταλανοί γνωστοποίησαν πως οι φανέλες του αποψινού αγώνα θα τεθούν σε δημοπρασία, και μέρος των εσόδων θα δοθεί στο ίδρυμα ''Fundació Xana'', με στόχο την υποστήριξη παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Πρόκειται για την οργάνωση που ίδρυσε ο Ισπανός τεχνικός, στη μνήμη της κόρης του που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, θέλοντας έτσι να στηρίξει ανάλογες περιπτώσεις. Μάλιστα, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως σύντομα θα υλοποιηθεί και μια μοναδική εμπειρία: μια συνάντηση Meet & Greet μεταξύ ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια και παικτών από την πρώτη ομάδα της Μπάρτσα.