Μπαρτσελόνα: Σε δημοπρασία οι φανέλες του αγώνα με την Παρί, μέρος των εσόδων στο ίδρυμα της Χάνα
Το πολυαναμενόμενο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Παρί Σεν Ζερμέν για την 2η αγωνιστική του Champions League πλησιάζει, καθώς απόψε (1/10) στις 22:00 θα έχουμε σέντρα στο «Μονζουίκ».
Δυο εκ των κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο σασπένς από το φίλαθλο κοινό, με αστέρες στο χορτάρι και δυο εξαιρετικούς προπονητές στους πάγκους. Φυσικά, ο Λουίς Ενρίκε έχει την τιμητική του, καθώς επιστρέφει «σπίτι» του, όπως άλλωστε ο ίδιος το χαρακτήρισε.
Δείτε ΕπίσηςΛουίς Ενρίκε: «Ο Πέδρι είναι Χάρι Πότερ για μένα, ελπίζω να μην έχει μαζί του το ραβδί»
Και η Μπάρτσα φρόντισε να του επιφυλάξει μια πολύ ευχάριστη και συγκινητική έκπληξη. Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, οι Καταλανοί γνωστοποίησαν πως οι φανέλες του αποψινού αγώνα θα τεθούν σε δημοπρασία, και μέρος των εσόδων θα δοθεί στο ίδρυμα ''Fundació Xana'', με στόχο την υποστήριξη παιδιών με σοβαρές ασθένειες.
Πρόκειται για την οργάνωση που ίδρυσε ο Ισπανός τεχνικός, στη μνήμη της κόρης του που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, θέλοντας έτσι να στηρίξει ανάλογες περιπτώσεις. Μάλιστα, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως σύντομα θα υλοποιηθεί και μια μοναδική εμπειρία: μια συνάντηση Meet & Greet μεταξύ ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια και παικτών από την πρώτη ομάδα της Μπάρτσα.
El FC Barcelona, a través de Polseres Blaugranes, subhastarà les samarretes del partit contra el PSG per ajudar la Fundació Xana amb l’objectiu de donar suport a infants amb malalties greus. 🫂
🔗https://t.co/wiFEdMpT68 pic.twitter.com/zesAoieppN— Barça Foundation (@FundacioFCB) October 1, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε το Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν και όλη τη δράση του Champions League
- Λουίς Ενρίκε: «Ο Πέδρι είναι Χάρι Πότερ για μένα, ελπίζω να μην έχει μαζί του το ραβδί»
- Champions League: Η βαθμολογία, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα στη 2η αγωνιστική της League Phase