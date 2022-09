Η Κόκο Γκοφ επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 7-5) της Σουάι Ζενγκ και κατόρθωσε να περάσει για πρώτη φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά του US Open.

Η 18χρονη Αμερικανίδα συνάντησε σθεναρή αντίσταση από την 33χρονη Κινέζα, όμως έχοντας στο πλευρός της και τον κόσμο, η υποστήριξη του οποίου έγινε ακόμα πιο έντονη όταν έκλεισε η οροφή λόγω της βροχής κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0 σετ (7-5, 7-5) και μαζί και την πρόκριση στα προημιτελικά για πρώτη φορά στην καριέρα της όντας η νεότερη που πετυχαίνει κάτι τέτοιο από το 2009.

Εκεί θα συναντήσει την φορμαρισμένη Καρολίν Γκαρσία η οποία μετράει ένα σερί 12-0 από το τουρνουά που κατέκτησε στο Σινσινάτι και μετά και δεν έχει απωλέσει ούτε ένα σετ μέχρι στιγμής στο US Open. H 28χρονη Γαλλίδα κέρδισε με περίσσεια άνεσα την Αμερικανίδα Άλισον Ρισκ με 2-0 σετ (6-4, 6-1).

Η ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων γράφει πως ο Γκοφ έχει το 2/2 απέναντι στην Γκαρσία, αφού την κέρδισε πέρυσι στο Indian Wells και φέτος στην Ντόχα.

