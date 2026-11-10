Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο -8 από την κορυφή της Super League και οι αριθμοί των πρώτων δέκα αγωνιστικών αποτυπώνουν τις αντιθέσεις μιας ομάδας που σκοράρει με συνέπεια, αλλά δυσκολεύεται να προστατεύσει την εστία της.

Ο ΠΑΟΚ έχει διανύσει κάτι περισσότερο από το ένα τρίτο της κανονικής περιόδου στη Super League και ο πρώτος ουσιαστικός έλεγχος της σεζόν βρίσκει τον «Δικέφαλο» στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, οκτώ βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Δέκα αγωνιστικές δεν αρκούν για να βγάλει κανείς οριστικά συμπεράσματα, ειδικά για μια ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς και αναγκαστικές αλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αλέσιο Λίσι έχει χρησιμοποιήσει ήδη 28 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές, ανάμεσά τους και τρεις τερματοφύλακες!

Η στατιστική, ωστόσο, αποτυπώνει συγκεκριμένες τάσεις. Και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, οι αριθμοί φανερώνουν μια ομάδα με αξιόλογη επιθετική παραγωγή, αρκετές επιλογές στο σκοράρισμα, αλλά και σημαντικά προβλήματα στην αμυντική της λειτουργία.

Οι τρεις ήττες και το αρνητικό ρεκόρ 15ετίας

Έξι νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες συνθέτουν τον μέχρι τώρα απολογισμό των «ασπρόμαυρων». Οι 19 βαθμοί τούς διατηρούν στην πρώτη τετράδα, αλλά η απόσταση από την κορυφή έχει ήδη φτάσει στους οκτώ βαθμούς.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο αφορά τις τρεις ήττες. Ο ΠΑΟΚ είχε να καταγράψει αντίστοιχο αριθμό χαμένων αγώνων στις πρώτες δέκα αγωνιστικές από τη σεζόν 2011-12. Πρόκειται, δηλαδή, για τη χειρότερη επίδοσή του στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο του πρωταθλήματος εδώ και 15 χρόνια.

Η συχνότητα με την οποία χάνει βαθμούς είναι ένα ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Λίσι, καθώς οι απώλειες έχουν ήδη δημιουργήσει σημαντική απόσταση από την πρώτη θέση.

Τρίτη καλύτερη επίθεση, αλλά γκολ παθητικό στο 80% των αγώνων

Η επιθετική λειτουργία αποτελεί ένα από τα θετικά στοιχεία του ΠΑΟΚ. Με 19 γκολ σε δέκα αναμετρήσεις, ο «Δικέφαλος» διαθέτει την τρίτη καλύτερη επίθεση της Super League, σκοράροντας κατά μέσο όρο 1,9 φορές ανά παιχνίδι.

Οι 125 τελικές προσπάθειες, δηλαδή 12,5 ανά αγώνα, συνοδεύονται από μια αρκετά καλή επίδοση αποτελεσματικότητας. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μία τελική ανά 6,6 προσπάθειες για να βρει δίχτυα, επίδοση που τον κατατάσσει στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος.

Στην άμυνα, όμως, οι αριθμοί είναι πολύ διαφορετικοί.

Τα 13 γκολ παθητικό αποτελούν την έκτη καλύτερη επίδοση της κατηγορίας, με τον ΠΑΟΚ να δέχεται κατά μέσο όρο 1,3 γκολ ανά αναμέτρηση. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του μόλις δύο φορές, στις εντός έδρας νίκες επί του Λεβαδειακού (4-0) και του Άρη (2-0).

Στα υπόλοιπα οκτώ παιχνίδια δέχθηκε τουλάχιστον ένα γκολ. Το ποσοστό του 80% είναι ενδεικτικό της αμυντικής αστάθειας που παρουσιάζει η ομάδα και εξηγεί, σε σημαντικό βαθμό, γιατί η επιθετική παραγωγή δεν συνοδεύεται από ανάλογη βαθμολογική συγκομιδή.

Εντιαγέ στο σκοράρισμα, Ζίβκοβιτς στη δημιουργία

Ο Σερίφ Εντιαγέ οδηγεί την κούρσα των σκόρερ του ΠΑΟΚ με τέσσερα γκολ, έχοντας πίσω του τον Δημήτρη Πέλκα με τρία. Από δύο τέρματα έχουν σημειώσει οι Σιμόν Μπάνζα, Σόλα Σορετίρε και Ανέστης Μύθου.

Οι πέντε ποδοσφαιριστές έχουν πετύχει συνολικά 13 από τα 19 γκολ της ομάδας, γεγονός που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν εξαρτάται από έναν αποκλειστικά σκόρερ.

Στη δημιουργία, αντίθετα, υπάρχει ένας ξεκάθαρος πρωταγωνιστής. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει μοιράσει πέντε ασίστ, δηλαδή τις μισές από τις δέκα που καταγράφονται συνολικά για τον «Δικέφαλο». Ο Σέρβος αρχηγός εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στην επιθετική ανάπτυξη, ενώ μαζί με τον Σερίφ Εντιαγέ είναι οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί και στα δέκα παιχνίδια.

Ακολουθούν ο Χρήστος Ζαφείρης και ο Τζόντζο Κένι, με εννέα συμμετοχές ο καθένας.

Οι 28 ποδοσφαιριστές και τα 335 λάθη

Οι τραυματισμοί, οι αλλαγές προσώπων και η αναζήτηση σταθερών λύσεων έχουν οδηγήσει τον Αλέσιο Λίσι στη χρησιμοποίηση 28 ποδοσφαιριστών μέσα στις πρώτες δέκα αγωνιστικές. Η παρουσία τριών διαφορετικών τερματοφυλάκων κάτω από τα δοκάρια αποτυπώνει ένα μέρος των προβλημάτων που χρειάστηκε να διαχειριστεί ο Ιταλός τεχνικός.

Στις υπόλοιπες στατιστικές κατηγορίες, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις πάσες, στην τέταρτη στις ασίστ και στην πέμπτη στα γεμίσματα, έχοντας 81 επιτυχημένα σε 216 προσπάθειες, ποσοστό 37,5%.

Παράλληλα, έχει υποπέσει σε 335 λάθη, επίδοση που τον κατατάσσει στην έκτη θέση της σχετικής κατηγορίας. Έχει κερδίσει 141 φάουλ, ενώ οι αντίπαλοί του έχουν κερδίσει 165. Ο πειθαρχικός απολογισμός περιλαμβάνει 21 κίτρινες κάρτες και τρεις αποβολές.

Τι δείχνει ο πρώτος έλεγχος

Ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να διατηρήσει υψηλή επιθετική παραγωγή, παρά τις αλλαγές προσώπων και τις απουσίες. Διαθέτει την τρίτη καλύτερη επίθεση, πέντε ποδοσφαιριστές με τουλάχιστον δύο γκολ και έναν Ζίβκοβιτς που έχει δημιουργήσει τα μισά τέρματα από όσα προήλθαν από ασίστ.

Το πρόβλημα βρίσκεται κυρίως στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τα 13 γκολ παθητικό, οι μόλις δύο αγώνες χωρίς παραβίαση της εστίας και οι τρεις ήττες αποτελούν αριθμούς που δύσκολα συμβαδίζουν με μια πορεία πρωταθλητισμού.

Οι δέκα πρώτες αγωνιστικές έχουν ήδη δείξει στον Λίσι πού χρειάζεται να παρέμβει. Η επιθετική αποτελεσματικότητα υπάρχει. Εκείνο που αναζητά ο ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερη ισορροπία, αμυντική συνέπεια και, πάνω απ' όλα, σταθερότητα στα αποτελέσματα.