Τζόκοβιτς - Ζβέρεφ: Το απίστευτο ράλι 53 χτυπημάτων με νικητή τον Σάσα (vid)

Φανταστικό ράλι με 53 χτυπήματα και με νικητή τον Ζβέρεφ στο 4ο σετ του ημιτελικού του US Open με τον Τζόκοβιτς.

Ράλι 53 χτυπημάτων έπαιξαν ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο 3ο σετ του ημιτελικού τους στο US Open.

΄Ήταν στο 10ο γκέιμ, ο Τζόκοβιτς είχε τριπλό σετ (μπρέικ) πόιντ. Ο Σάσα έσβησε το 1ο και για να σβήσει και το 2ο αντάλλαξε 53 χτυπήματα με τον Σέρβο.

Με το 3ο όμως ο Τζόκοβιτς έκλεισε με μπρέικ το σετ για το 2-1.

A 53-SHOT RALLY



Simply amazing tennis by Djokovic and Zverev in the #USOpen semifinal. pic.twitter.com/NqvSAsYMV5