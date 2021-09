US Open: Πρώτος ημιτελικός για Σαμπαλένκα και Αλιασίμ (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα απέκλεισε την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και ο Φελίξ Οζε Αλιασίμ δεν ίδρωσε πολύ αφού ο Κάρλος Αλκαράθ αποσύρθηκε στο 2ο σετ λόγω τραυματισμού.

Στον πρώτο ημιτελικό της στο US Open προκρίθηκε η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η 23χρονη Λευκορωσίδα που είναι στο Νο2 κόσμου απέκλεισε με 6-1,6-4 σε 1.26' την Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και θα παίξει την Πέμπτη στον ημιτελικό με την Καναδή Λέιλα Φερντάντεζ.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα έφτασε φέτος και στον ημιτελικό του Wimbledon.

Από την άλλη, ο Καναδάς μετά από την Φερνάντεζ θα έχει και 2ο εκπρόσωπο στα ημιτελικά στο US Open.

Ο Φελίξ Οζε Αλιασίμ θα παίξει στον 1ο ημιτελικό της καριέρας του σε Grand Slam αφού απέκλεισε με 6-3,3-1 τον Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ ο οποίος αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι.

A tough scene in Ashe as Carlos Alcaraz retires with an injury.



Get well soon, @alcarazcarlos03 pic.twitter.com/0OaMv6M0Bu