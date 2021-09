US Open: Στους "4" η Φερνάντεζ, απέκλεισε και την Σβιτολίνα (vids)

H 19χρονη πλέον Λέιλα Φερνάντεζ απέκλεισε με 2-1 σετ και την Ελίνα Σβιτολίνα και είναι στους "4" του US Open.

Το εισιτήριο για τους "4" του US Open εξασφάλισε μια ημέρα μετά τα 19α γενέθλια της η Λέιλα Φερνάντεζ.

Η Καναδή τενίστρια στη 2η συμμετοχή της στο US Open απέκλεισε με 6-3, 3-6, 7-6 (5) την Ελίνα Σβιτολίνα και θα παίξει για μια θέση στον τελικό του Σαββάτου με την Σαμπαλένκα ή την Κρεϊτσίκοβα.

19-YEAR-OLD LEYLAH FERNANDEZ DOES IT AGAIN!



She becomes the youngest player to defeat two WTA Top-5 players at the same major since 17-year-old Serena Williams at the 1999 #USOpen pic.twitter.com/vFib8J52iw