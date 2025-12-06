Η Μαρία Σάκκαρη θα βραβεύσει την Αναστασία Κραϊντούμπα του ΖΑΟΝ, η οποία αναδείχθηκε MVP της 7ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Η βράβευση της Ουκρανής θα πραγματοποιηθεί πριν από την αναμέτρηση του ΖΑΟΝ με τον Άρη στις 18:30 και αποτελεί δικαίωση για την εξαιρετική εμφάνιση της 30χρονης απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η Ουκρανή διαγώνια ήταν εντυπωσιακή στο πρόσφατο παιχνίδι τους, πετυχαίνοντας 34 πόντους και οδηγώντας την ομάδα της Κηφισιάς στη νίκη με 3-1 σετ.

Είχε μόλις τέσσερα λάθη, 30/53 επιτυχημένες επιθέσεις και τέσσερα μπλοκ. Επιπλέον, οι τελευταίοι πόντοι και των τριών σετ που κατέκτησε ο ΖΑΟΝ απέναντι στον Δικέφαλο του Βορρά προήλθαν από την ίδια, που υπήρξε καθοριστική.