Σάκκαρη: Θα παραδώσει στην Κραϊντούμπα του ΖΑΟΝ το βραβείο της ΜVP για την 7η αγωνιστική
Η Μαρία Σάκκαρη θα βραβεύσει σήμερα (6/12)την Αναστασία Κραϊντούμπα, που αναδείχθηκε MVP της 7ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.
Η βράβευση της Ουκρανής θα πραγματοποιηθεί πριν από την αναμέτρηση του ΖΑΟΝ με τον Άρη στις 18:30 και αποτελεί δικαίωση για την εξαιρετική εμφάνιση της 30χρονης απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η Ουκρανή διαγώνια ήταν εντυπωσιακή στο πρόσφατο παιχνίδι τους, πετυχαίνοντας 34 πόντους και οδηγώντας την ομάδα της Κηφισιάς στη νίκη με 3-1 σετ.
Είχε μόλις τέσσερα λάθη, 30/53 επιτυχημένες επιθέσεις και τέσσερα μπλοκ. Επιπλέον, οι τελευταίοι πόντοι και των τριών σετ που κατέκτησε ο ΖΑΟΝ απέναντι στον Δικέφαλο του Βορρά προήλθαν από την ίδια, που υπήρξε καθοριστική.
