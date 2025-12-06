Παναθηναϊκός: Επιστροφή Λαφόν κόντρα στην ΑΕΛ Novibet
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΑΕΛ Novibet στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Λαφόν να βρίσκεται ξανά στο 100% και να τον επαναφέρει στις επιλογές του για την αποστολή του αγώνα.
Από την άλλη, ξανά εκτός έμεινε ο Πελίστρι αλλά και ο Ρενάτο Σάντσες όπως και ο Κυριακόπουλος ενώ θα εκτίσει ο Τσιριβέγια και δεν θα είναι στη διάθεση του Ισπανού προπονητή.
Αναλυτικά: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.
Και η ανακοίνωση:
«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της κυριακάτικης εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΛ.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι, ο Σάντσες έκανε ατομικό, ενώ θεραπεία ο Κυριακόπουλος.
Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.