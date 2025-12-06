Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet και σε αυτή βρίσκεται ο Λαφόν καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΑΕΛ Novibet στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Λαφόν να βρίσκεται ξανά στο 100% και να τον επαναφέρει στις επιλογές του για την αποστολή του αγώνα.

Από την άλλη, ξανά εκτός έμεινε ο Πελίστρι αλλά και ο Ρενάτο Σάντσες όπως και ο Κυριακόπουλος ενώ θα εκτίσει ο Τσιριβέγια και δεν θα είναι στη διάθεση του Ισπανού προπονητή.

Και η ανακοίνωση:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της κυριακάτικης εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΛ.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι, ο Σάντσες έκανε ατομικό, ενώ θεραπεία ο Κυριακόπουλος.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.»