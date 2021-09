US Open: Τρίτος σερί ημιτελικός για τον Μεντβέντεφ στη Νέα Υόρκη (vids)

O Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο2) προκρίθηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά στον ημιτελικό του US Open και θα παίξει με Αλιασίμ ή Αλκαράθ για μια θέση στον τελικό.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έγινε ο πρώτος χρονικά τενίστας που "σφράγισε" το εισιτήριο για τους "4" στο US Open 2021.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου απέκλεισε με 6-3,6-0, 4-6, 7-5 στον προημιτελικό τον Ολλανδό (Νο117) Βαν ντε Ζάντσουλπ και θα παίξει στον ημιτελικό με τον Αλιασίμ ή τον Αλκαράθ (παίζουν στις 04:00).

One way traffic @DaniilMedwed cruises through the second set 6-0. pic.twitter.com/Gddq0Xroy8