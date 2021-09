Μπότικ Βαν ντε Ζάντσουλπ: Ζει το δικό του «Welcome to America» στα court της Νέας Υόρκης

Στο πρώτο του ταξίδι στις ΗΠΑ ο Μπότικ Βαν ντε Ζάντσουλπ έχει τρελάνει κόσμο με αυτά που κάνει στο US Open.

Ο Ολλανδός Μπότικ Βαν ντε Ζάντσουλπ δεν είχε παίξει ποτέ ξανά στο US Open.

Για την ακρίβεια, δεν είχε ταξιδέψει ποτέ στη ζωή του στις ΗΠΑ! Το έκανε για πρώτη φορά φέτος για να πάρει την εμπειρία των… προκριματικών και αφού κατάφερε από εκεί να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό, έφτασε ως τα προημιτελικά!

Ο 25χρονος Ολλανδός πήγε σε μια άγνωστη χώρα για τον ίδιο σαν άλλος… «πρίγκιπας της Ζαμούντα» (Το «Welcome to America» όπως είναι ο τίτλος στα Αμερικάνικα είναι τις πλέον κλασικές κωμωδίες με τον Εντι Μέρφι στον ρόλο ενός πρίγκιπα από την Αφρική που πήγε στη Νέα Υόρκη για να βρει τον έρωτα της ζωής του). Περισσότερο για την εμπειρία ταξίδεψε και το... καλωσόρισμα, παρά για να κάνει μια καλή πορεία στο τουρνουά, αφού ούτε ο ίδιος πίστευε ότι θα έφτανε να παίζει απέναντι στον Μεντβέντεφ, με στόχο μια θέση στον ημιτελικό. Να που όμως το κατάφερε!

Meet your first #USOpen2021 quarterfinalist Botic van de Zandschulp @KNLTB pic.twitter.com/kugkVDZYvZ

Μετά τα προκριματικά, απέκλεισε τον Ισπανό Ταμπερνέ στον πρώτο γύρο, τον Κάσπερ Ρουντ (Νο8) στον δεύτερο, τον Αργεντινό Μπανίς στον τρίτο και τον επίσης Αργεντινό Σβάρτσμαν (Νο11) στον τέταρτο.

Στην καριέρα του είχε κερδίσει μία φορά παίκτη του Top20 και ήδη στη Νέα Υόρκη έχει κερδίσει δύο!

«Δεν έχω λόγια! Εχω παίξει τόσα πολλά ματς εδώ» είπε αρχικά μετά τη νίκη του επί του Σβάρτσμαν. Μέχρι κι αυτό του έκανε εντύπωση.

«Για πρώτη φορά στο τουρνουά κέρδισα σετ. Και έφτασα ως εδώ» πρόσθεσε ο Ζάντσουλπ που είχε 72 winners απέναντι στον Σβάρτσμαν.

𝗕𝗥𝗜𝗟𝗟𝗜𝗔𝗡𝗧 𝗕𝗢𝗧𝗜𝗖 𝗗𝗢𝗘𝗦 𝗜𝗧 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡



Qualifier Botic van de Zandschulp knocks out number 11 seed Diego Schwartzman 6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1 to reach the Quarter-Finals! #USOpen pic.twitter.com/EU1lqMkxYQ