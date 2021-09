US Open: Ενταση με Μουγκουρούθα και Κρεϊτσίκοβα (vids)

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα έκανε έξαλλη την Μουγκουρούθα στην διάρκεια του αγώνα, πηγαίνοντας να πάρει την πετσέτα της ενώ η αντίπαλός της ετοιμαζόταν να σερβίρει.

Με μία της κίνηση η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα έκανε έξαλλη την Γκαρμπίν Μουγκουρούθα στο παιχνίδι τους για το US Open.

Ενώ το δεύτερο σετ ήταν στο τάι μπρέικ και η Κρεϊτσίκοβα είχε προβάδισμα με 3-0, η Μουγκουρούθα ετοιμαζόταν να σερβίρει. Δευτερόλεπτα πριν το κάνει, η Τσέχα έφυγε από την βασική γραμμή και πήγε προς την γωνία όπου είχε αφήσει τις πετσέτες της για να σκουπιστεί.

Muguruza and team not happy as Krejcikova slowly goes to her towel while she is ready.#USOpen pic.twitter.com/XSMS2wcdzj — Tennis GIFs(@tennis_gifs) September 6, 2021

Αυτό άφησε άφωνη την Ισπανίδα η οποία κοιτούσε απορημένη τον διαιτητή, ο οποίος με την σειρά του αιφνιδιάστηκε από την κίνηση της Τσέχας. Νωρίτερα, ενώ η Ισπανίδα ήταν μπροστά με 6-5 στα γκέιμς, πήρε 10λεπτο ιατρικό τάιμ άουτ και όταν γύρισε πήγε το ματς σε τάι μπρέικ για να κερδίσει τελικά το σετ και την πρόκριση.

Στο τέλος του αγώνα μάλιστα η Μουγκουρούθα της έδωσε τυπικά το χέρι, λέγοντας πως η κίνησή της ήταν αντιεπαγγελματική, ενώ η Κρεϊτσίκοβα ζήτησε συγνώμη για το περιστατικό.

"Thank you, I'm sorry"



"That is so unprofessional"



Barbora Krejcikova and Garbine Muguruza have a tense exchange at the net after the Czech wins their #USOpen last-16 encounter following a lengthy medical timeout pic.twitter.com/JopI50J0zi — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 6, 2021

Η Κρεϊτσίκοβα ρωτήθηκε λίγο αργότερα για την κίνησή της και ανέφερε ότι αισθανόταν ζαλάδες και δεν μπορούσε να αναπνεύσει κανονικά.