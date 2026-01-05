Τσιτσιπάς στον πατέρα του: «Γιατί δεν έρχεσαι να κάνεις εσύ δηλώσεις»;

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να επικρατήσει του Μπίλι Χάρις με 2-1 και στις δηλώσεις του προέτρεψε τον πατέρα του να έρθει να μιλήσει αυτός στην κάμερα καθώς ακουγόταν η φωνή του.

Παρότι βρέθηκε πίσω στα σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντέδρασε και επικράτησε με 2-1 του Μπίλι Χάρις και έκανε το 1-0 για την Ελλάδα επί της Μεγάλης Βρετανίας για το United Cup που διεξάγεται στο Περθ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης και στις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα, ο Έλληνας τενίστας αντέδρασε όταν ακούστηκε η φωνή του πατέρα και προπονητή του, Απόστολου, λέγοντάς του «Σε παρακαλώ μπορείς να φύγεις»;

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απομακρύνθηκε γελώντας και όταν η δημοσιογράφος τον κάλεσε να κάνουν μαζί δηλώσεις δεν δέχθηκε τον Στέφανο Τσιτσιπά να λέει χαμογελώντας: «Νιώθω πως εκείνος θέλει να δώσει συνέντευξη. Γιατί δεν κάνεις εσύ δηλώσεις αντί για εμένα;».

Στην συνέχεια ο Έλληνας πρωταθλητής επισήμανε:

Για την ανατροπή: «Κουράστηκα να χάνω τέτοια ματς, είχα ένα και τον Σεπτέμβριο, δοκίμασα τα πάντα από τη δική μου μεριά για να μην ξανασυμβεί αυτό. Είμαι ευγνώμων, η ατμόσφαιρα εδώ έξω ήταν τρελή».

Για τον Μπίλι Χάρις: «Θέλω να συγχαρώ τον Billy, έκανε σπουδαίο αγώνα, τα πήγε καταπληκτικά και με έφτασε στα όριά μου. Σε αυτά τα ματς δεν έχει τόση σημασία ο νικητής γιατί είναι πολύ καλά για το άθλημα».

Για τον αγώνα: «Έπρεπε να σπρώξω τον εαυτό μου στα όρια. Ξεκίνησα νευρικά, δεν ξέρω γιατί. Είναι δύσκολο να παίζεις με παίκτες που δεν έχεις συνηθίσεις να βλέπεις στο tour. Αν (ο Χάρις) συνεχίσει το ίδιο πειθαρχημένα και μπορεί να παίξει σ' αυτό το επίπεδο σε όλα τα ματς, τότε θα έχει σπουδαίο μέλλον. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου που έκανα αυτό το ματς, με βοήθησαν πολύ από την ομάδα».

Για το επόμενο ματς μεταξύ της Μαρίας Σάκκαρη και της Έμμα Ραντουκάνου: «Θα είμαι στον πάγκο και θα πανηγυρίζω τον κάθε winner της. Θα είναι πολύ υψηλή η ενέργεια, ανυπομονούμε για τα επόμενα ματς, υπάρχει ακόμα πολλή δράση γι' αυτό απολαύστε το».