O Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε το tie break του 3ου σετ για να νικήσει τον Μπίλι Χάρις με 2-1 σετ, για το 1-0 της Ελλάδας επί της Μ. Βρετανίας στο United Cup στο Περθ.

O Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να κοπιάσει για δύο ώρες και 16 λεπτά προκειμένου να νικήσει τον Μπίλι Χάρις με 4-6, 6-1, 7-6(4) και η Ελλάδα να πάρει το προβάδισμα απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία, στο tie που θα κρίνει την 1η θέση στον Ε' Όμιλο του United Cup στο Περθ και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Αν η Μαρία Σάκκαρη τα καταφέρει απέναντι στην Εμμα Ραντουκάνου στο παιχνίδι που ακολουθεί, ο στόχος θα επιτευχθεί, αλλιώς η πρώτη θέση θα κριθεί στο μεικτό διπλό.

Ο Τσιτσιπάς βρήκε σθεναρή αντίσταση από τον Μπίλι Χάρις, Νο.124 στον κόσμο, όμως είχε την εμπειρία και την ψυχραιμία στο τέλος να φθάσει στη σπουδαία νίκη.

Ένα break έφερε προβάδισμα στον Χάρις

O Χάρις ξεκίνησε τον αγώνα με break στο σερβίς του Τσιτσιπά και κατακτώντας με άνεση το πρώτο δικό του service game, προηγήθηκε με 2-0.

Ο Τσιτσιπάς με δύο διαδοχικά love game μείωσε σε 2-1 και 3-2, με τον Χάρις να κλείνει χωρίς προβλήματα το 3ο δικό του service game για το 4-2.

O Tσιτσιπάς μείωσε εκ νέου σε 4-3, όμως ο Βρετανός με το πρώτο δικό του love game, έκανε το 5-3. O Tσιτσιπάς μετά τη 2η ισοπαλία, με δύο διαδοχικούς πόντους πήρε το 9ο game (5-4), έχοντας μια ευκαιρία να μείνει στο σετ.

Όμως με τρία στη σειρά αβίαστα λάθη ο Χάρις βρέθηκε με τριπλό set point στα χέρια του και στην 3η ευκαιρία κατέκτησε το σετ με 6-4.

Εντυπωσιακή απάντηση Τσιτσιπά

Ο Τσιτσιπάς άρχισε με love game το 2ο σετ (1-0), με απίθανο πόντο έφθασε σε διπλό break point, ο Χάρις «έσβησε» τους πρώτους κινδύνους, όμως δεν είχε την ίδια τύχη στην 3η ευκαιρία, όπου ο Τσιτσιπάς με βολέ πέτυχε το break για το 2-0.

Έχοντας βρει ρυθμό για τα καλά, ο Τσιτσιπάς έκαμε με ευκολία το 3-0 και με δεύτερο διαδοχικό break ξέφυγε με 4-0. Χωρίς δυσκολίες ο Έλληνας παίκτης έκανε το 5-0. Ο Χάρις απέφυγε το bagel set, με τον Τσιτσιπά να φθάνει με άνεση στην κατάκτηση του 2ου σετ με 6-1.

Είχε τον τελευταίο λόγο στο tie break

Διαφορετική εικόνα είχε το 3ο σετ. Ο Χάρις με δύο σερί άσους κατέκτησε το 1ο game (1-0) και με δύο διαδοχικά love game έκανε το 2-1 και το 3-2.

Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 3-3, ο Χάρις με ψυχραιμία διατήρησε το σερβίς του για το 4-3, όμως ο Τσιτσιπάς απαντώντας με love game, ισοφάρισε σε 4-4.

Μάλιστα, ο Έλληνας παίκτης βρήκε διπλό break point (15-40) στο 9ο game, όμως ο Χάρις με τέσσερις στη σειρά πόντους, έφθασε στο 5-4.

Ο Τσιτσιπάς με νέο love game ισοφάρισε σε 5-5, με τον Βρετανό να παίρνει ξανά την πρωτοπορία με 6-5. Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε στο 0-30 στο 12ο game, όμως με τέσσερις συνεχόμενους πόντους ισοφάρισε 6-6, με τον αγώνα να κρίνεται στo tie break: Ο Χάρις άρχισε με διπλό λάθος, ο Τσιτσιπάς πήρε το δώρο και χωρίς να λαθέψει στα δικά του σερβίς ξέφυγε με 3-0, 5-2, φθάνοντας σε τρία match points (6-3) και στη δεύτερη ευκαιρία πήρε το σετ με 7-6(4) και μαζί τη νίκη.



