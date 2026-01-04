Απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία θα δώσει... μάχη η Team Hellas για την πρωτιά στον όμιλο και συνάμα την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση του United Cup.

Μετά την Κυριακάτικη αναμέτρηση ανάμεσα σε Μεγάλη Βρετανία και Ιαπωνία, η Team Hellas έμαθε τι χρειάζεται για να πάρει την πρωτιά στον όμιλο του United Cup και να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμνη φάση.

Η Μεγάλη Βρετανία επικράτησε με 2-1 της Ιαπωνίας. Η αντίπαλος της «γαλανόλευκης» τη Δευτέρα (5/1) επικράτησε της ασιατικής ομάδας και θα διεκδικήσει την πρωτιά απέναντι στην Team Hellas.

Παρά την... αναποδιά τελευταίας στιγμής με την απόσυρση της Έμμα Ραντουκάνου, η Μεγάλη Βρετανία κατάφερε να πάρει τη νίκη, αν και βρέθηκε να χάνει στο tie με την Ιαπωνία. Η Ναόμι Οσάκα επικράτησε της Κέιτι Σουάν, ωστόσο ο Μπίλι Χάρις δεν επέτρεψε στον Σιντάρο Μοτσιζούκι να κλειδώσει τη νίκη για την ομάδα της χώρας του.

Το tie κρίθηκε στο μικτό διπλό. Ένα γεμάτο ματς που πήγε στο super tie break. Οι Βρετανοί πήραν το πρώτο σετ με 7-5 και ισοφαρίστηκαν από τους Ιάπωνες με 6-4. Στο super tie break οι Σκάπσκι και Νίκολς ήταν πιο σταθεροί σε αντίθεση με τους Χιμπίνο και Ουτσιγιάμα για να κλείσουν το ματς με 10-7.

Αυτό σημαίνει πως η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ομίλου, καθώς υστερεί στη διαφορά των σετ σε σχέση με την Team Hellas.

Με νίκη η Ελλάδα θα πάρει την πρωτιά στον όμιλο και συνάμα την απευθείας πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες του United Cup. Eάν ηττηθεί θα χρειαστεί να φανεί αν θα βρίσκεται ανάμεσα στις δύο καλύτερες δεύτερες της φάσης των ομίλων.